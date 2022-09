Notre-Dame de Paris: l’opera tornerà a incantare il TAM di Milano con le nuove date

Notre-Dame de Paris è in arrivo al TAM di Milano. Dal 14 al 25 settembre 2022, il grande teatro ospiterà il ritorno che, a distanza di vent’anni, non smette di sorprendere e di emozionare.

Un colossal e una storia intramontabili, che sanno regalare quel battito e quelle sensazioni che si presentano sempre nuove. Dopo vent’anni, Notre-Dame de Paris non è ripetizione ma è costante emozione in musica, emozione teatrale, emozione pura. Il TAM, Teatro Arcimboldi Milano, apre le sue porte a questo spettacolo dal 14 al 25 settembre 2022 e lo fa con un preciso obiettivo: stupire, incantare ancora una volta i suoi spettatori, far percepire quella bellezza unica, insita nell’arte in tutte le sue forme espressive, teatro compreso.

Tratto dal romanzo di Victor Hugo, Notre-Dame de Paris è scritto da Luc Plamondon, con la musica di Riccardo Cocciante, e conta un cast grandioso e sorprendente.

La serie di spettacoli, che toccherà anche il TAM, è prodotta da Clemente Zard con Enzo Product Ltd, seguita e distribuita da Vivo Concerti, ha avuto il suo via a Milano a partire dal 3 marzo scorso per poi spostarsi in numerose località: Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Codroipo (UD), Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (LU), Milano, Verona, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino. La serata conclusiva è prevista a Trieste nel dicembre 2022.

Un arco temporale e spaziale vasto che testimonia la grande risonanza e il successo di questo spettacolo musicale. Con queste parole Clemente Zard descrive la grandezza, il grande valore e l’apprezzamento dato e riconosciuto a Notre-Dame de Paris:” È un dato sensazionale che fa capire quanto il pubblico italiano sia ancora affezionato a questo spettacolo. Abbiamo pensato di annunciare nuove disponibilità data la straordinaria domanda. Questo è un ottimo segnale per l’entertainment dal vivo in Italia”.

Per le serate milanesi, sono stati venduti oltre 70mila biglietti, un numero significativo, indice del sentimento e della fedeltà a questo grande spettacolo.

Altra grande novità di queste date da non perdere è il cast originale, tra i più conosciuti al pubblico. Lola Ponce tornerà ad interpretare la bellissima Esmeralda, accompagnata da Giò Di Tonno, il Quasimodo perdutamente innamorato di lei. Non mancheranno Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso).

Sono passati vent’anni da quel primo esordio al Gran Teatro di Roma, il 14 marzo 2022, ma i personaggi e i loro interpreti sono gli stessi, capaci di far emozionare e di rendere unica quest’opera. Tra gli ospiti d’eccezione, in alcune date programmate, saranno presenti anche Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, i primissimi che hanno vestito i panni rispettivamente di Fiordaliso e Clopin.

Al Teatro Arcimboldi si rivivrà un’atmosfera speciale, dove musica e teatro si incontreranno e daranno vita ad un Notre-Dame de Paris che, nonostante i vent’anni passati, sarà in grado di emozionare, sorprendere, catturare tutto il pubblico, ieri come oggi, e come sarà sempre nel futuro.

INFO

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: TEL. 02 3032 9530 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 18.00)

BIGLIETTERIA:

– DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

NOTRE DAME DE PARIS

– DA MARTEDÌ A VENERDÌ ORE 21

– SABATO ORE 16 E ORE 21

– DOMENICA ORE 17 E ORE 21

PREZZI DEI BIGLIETTI

POLTRONISSIMA PLATINUM – € 82,00 + € 12,30 DIRITTI DI PREVENDITA

POLTRONISSIMA GOLD – € 75,00 + € 11,25 DIRITTI DI PREVENDITA

PLATEA BASSA – € 59,50 + € 8,50 DIRITTI DI PREVENDITA

PLATEA ALTA – € 50,50 + € 7,50 DIRITTI DI PREVENDITA

PRIMA GALLERIA CENTRALE – € 45,50 + € 6,50 DIRITTI DI PREVENDITA

PRIMA GALLERIA LATERALE – € 37,50 + € 5,50 DIRITTI DI PREVENDITA

SECONDA GALLERIA CENTRALE – € 30,50 + € 4,50 DIRITTI DI PREVENDITA

SECONDA GALLERIA LATERALE – € 22,00 + € 3,00 DIRITTI DI PREVENDITA

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– www.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it

VISITA IN SICUREZZA

Informazioni su: https://www.teatroarcimboldi.it/visita-in-sicurezza