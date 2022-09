Caso Manuel Vallicella, l’amico ha confessato: “Soffriva di depressione da quando…” 

Parla Enrico Ciriaci, l’amico di Manuel Vallicella che ha parlato del retroscena nella vita del suo amico, morto suicida a 35 anni: “Non si drogava ed era sano come un pesce.

Soffriva di depressione dopo la morte della madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita”.

Notizia tragica di pochi giorni fa quella su Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne, morto improvvisamente e pare per suicidio. Una notizia inaspettata che nessuno avrebbe mai pensato possibile, tanto violenta quanto drammatica. Manuel era un tatuatore ed era diventato famoso partecipando ad alcune passate edizioni del dating show di Maria De Filippi.

In un primo momento era il corteggiatore di Ludovica Valli e dopo passò al trono. È stato proprio il suo amico Enrico Ciriaci con un post social a comunicare la disgrazia: “Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo”. Ma quali erano questi motivi?

Sembra che Manuel soffrisse da tempo di depressione, è iniziato tutto tre anni fa quando è morta sua madre e pare che gli amici non gli siano stati vicino come avrebbe meritato perché non ne aveva parlato con nessuno. Era molto riservato e si teneva tutto dentro e questa cosa purtroppo la sapevano anche i parenti perché si chiudeva a riccio anche con loro e sembra che neppure i parenti sapessero di questa sua condizione.

Il cambiamento radicale della sua vita, quello che lo aveva cambiato ed ha costituito l’evento scatenante della sua depressione è stata la morte della madre dalla quale non si è più ripreso. Enrico Ciriaci ha poi raccontato che Manuel era spento, anche quando usciva con gli amici, faceva fatica a sorridere. Per quanto riguarda la vita sentimentale, neppure su quel fronte i suoi amici erano a conoscenza di qualcosa di significativo perché neppure su quel piano si confidava mai con nessuno.

Manuel Vallicella era entrato dunque in un loop dal quale praticamente gli era impossibile uscire e per il quale non aveva chiesto aiuto a nessuno. A quanto sembra il suicidio si è consumato nel suo negozio di tatuaggi dove sono arrivati i soccorsi. L’ultima volta che Enrico lo aveva sentito era per invitarlo a giocare a calcetto con gli amici ma si era rifiutato perché diceva che alla sua età non era più in grado.

Manuel Vallicella era solo al mondo

Insomma Manuel sembrava essere molto bravo a nascondere le emozioni e non far sospettare nulla alle persone intorno a lui. I fan della prima ora di Uomini e Donne che hanno visto quindi le edizioni con lui sanno che Manuel era praticamente solo al mondo e che aveva solo la madre alla quale era molto legato ed era la persona più importante della sua vita. La sua vita, infatti, è stata molto complessa e con alcuni drammi familiari, aveva dei fratelli ma non avevano un buon rapporto.

Stando a quanto racconta Enrico Ciriaci, tutto il gruppo di amici imputava il suo silenzio come un atteggiamento dovuto alla depressione per la morte della madre di cui tutti erano a conoscenza, ma nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato a un tale gesto. Una dimostrazione del fatto che malgrado la fama, a volte, non basta per sentirsi appagati e felici nella propria vita perché si può essere soli comunque.

Enrico ha poi sottolineato che Manuel era un ragazzo in salute e senza problemi di droga o altre forme di dipendenza non ne aveva.