Tradimento Totti-Blasi, Corona lancia la bomba: “Ecco qual è la verità, ho le prove” | clamorosa confessione

La relazione tra Totti e la Blasi è definitivamente terminata, ma ogni giorno spuntano nuovi retroscena e testimonianza che cambiano le carte in tavola. Ora a parlare è Fabrizio Corona, che conferma di avere prove materiali del tradimento e di essere pronto a pubblicarle.

Totti-Blasi, spuntano nuove prove sul clamoroso tradimento

Sul divorzio Totti-Blasi negli ultimi mesi è una corsa all’ultima notizia, e tutti cercano di capire chi abbia ragione, chi torto, chi sia stato il primo a tradire ma soprattutto qual è stato il motivo scatenante tra i tanti.

Certo, l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera ha smosso gli animi e alimentato i gossip: nella chiacchierata, infatti, Totti ha detto la sua sui tradimenti e sul loro rapporto, che sembra essere terminato parecchi anni fa.

Insomma, ogni giorno spuntano nuove ragioni ed episodi che giustificherebbero la loro rottura, ma dobbiamo ancora ascoltare la versione di Ilary, che secondo l’opinione comune non parlerà prima della sua intervista a Verissimo.

In questa storia di vita machiavellica si è inserito recentemente un personaggio attorno al quale gira la maggior parte gossip: stiamo parlando dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Secondo quanto dichiara, sembra che lui sia in possesso della chiave per capire esattamente cosa sia successo tra i due, con numerose prove annesse.

“Pubblicherò le prove”

Ma cosa ha dichiarato esattamente Corona? Il rapporto con la Blasi, si sa, non era dei migliori. Tutti si ricordano la famosa puntata del Grande Fratello Vip durante la quale ci fu uno scontro in diretta tra i due e Ilary ha chiuso bruscamente il collegamento con Fabrizio.

L’ex re dei paparazzi se l’è legata al dito e ora è tornato più forte di prima. “Finalmente è caduta la sua maschera“, ha scritto su Instagram. Infatti, lui ha sempre sostenuto che Totti avesse tradito la Blasi con Flavia Vento pochi giorni prima che convogliassero a nozze.

La stessa Flavia Vento aveva confermato di aver passato una notte d’amore e di passione con Francesco. Il tutto è stato raccontato in un’intervista a Corona, che ha pressato molto Flavia perché gli concedesse l’esclusiva.

L’ex re dei paparazzi, inoltre, avrebbe ricevuto 50.000 euro da Totti, suo fratello e il preparatore atletico per evitare la diffusione di foto compromettenti. Ora, però, sembra non avere più paura di mostrarle e non ci sono soldi che reggano.

“Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce“, dichiara Fabrizio, che attualmente parla attraverso il profilo Instagram di suo figlio. L’ex re dei paparazzi sembra pronto a condividere il suo “archivio personale“ molto presto. Questa volta pubblicherà davvero le foto del tradimento?