Tenebre e Ossa 2, finalmente il trailer attesissimo in anteprima i nuovi personaggi

In occasione dell’evento globale per i fan TUDUM, Netflix ha condiviso un trailer in anteprima della seconda stagione di Tenebre e Ossa, che introduce Nikolai e Wylan nel live-action.

Il primo sneak peek trailer della seconda stagione di Tenebre e Ossa introduce i nuovi personaggi Nikolai e Wylan. Tenebre e Ossa nasce come serie di libri young adult di Leigh Bardugo, pubblicati come trilogia tra il 2012 e il 2014.

La serie segue l’adolescente Alina Starkov, cresciuta orfana nel regno di Ravka, una delle sei nazioni del mondo della serie, noto anche come Grishaverse. Ha la capacità di manipolare la luce, il che significa che è un’evocatrice del sole, una capacità che la trascina in una serie di avventure fantastiche insieme al suo migliore amico Mal Oretsev.

Tenebre e Ossa di Netflix, ha debuttato con la prima stagione nell’aprile 2021, adattando il primo romanzo, insieme ad alcuni materiali della duologia spinoff iniziata con Sei di Corvi del 2015. Con Jessie Mei Li nel ruolo di Alina e Archie Renaux in quello di Mal, insieme a Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes e Zoë Wanamaker, la serie è stata accolta positivamente, ottenendo un 88% su Rotten Tomatoes e venendo vista da 55 milioni di famiglie nelle prime quattro settimane di programmazione.

Nel giugno dello stesso anno è stata rinnovata per la seconda stagione, la cui prima puntata è prevista per il 2023. La seconda stagione adatterà il secondo romanzo, Assedio e tempesta, insieme a materiale aggiuntivo dei Corvi.

Il filmato si apre con una scena in cui Alina viene definita un emblema e proclama con orgoglio di essere l’Evocatrice del Sole. È chiaro che in questa stagione la ragazza abbraccerà il suo potere, ma la strada sarà difficile, come suggerisce la frase conclusiva che dice: “Sei disposta a sacrificare tutto ciò che per te è più prezioso?”.

Oltre a mostrare il suo viaggio nella seconda stagione, il video presenta ai fan i nuovi personaggi: Nikolai Lantsov e Wylan Van Eck.

Chi sono Nikolai e Wylan in Tenebre e Ossa 2?

Questo trailer offre il primo sguardo a Nikolai e Wylan in live-action, due personaggi che saranno familiari a chi ha letto i libri. Nikolai, interpretato da Patrick Gibson è il principe di Ravka che incontra Mal e Alina mentre è camuffato e usa il nome di Sturmhond. Mentre Nikolai è un personaggio della trilogia originale, Wylan – interpretato da Jack Wolfe, attore della prima stagione di The Witcher – ha fatto il suo debutto in Six of Crows. È un artista di talento e il figlio del membro del Consiglio dei Mercanti Jan van Eck.

Se il ruolo di Nikolai sarà dettato in gran parte dal suo personaggio nei libri, che diventa un protagonista importante nel secondo e terzo capitolo, Wylan prenderà parte a una trama originale non direttamente adattata da i Corvi. Sebbene si limiti ancora a muoversi all’interno del canone, quindi probabilmente non uscirà dal personaggio, questo conferirà alla seconda stagione di Tenebre e Ossa un’ulteriore aria di mistero e incertezza. Sarà in grado di spiazzare i fan dei libri, che altrimenti potrebbero avere la sensazione di sapere esattamente cosa accadrà.

La serie Tenebre e Ossa 2 è prevista su Netflix per il 2023.