Denuncia Ilary Blasi, è veramente fuori di sé | terremoto nel triangolo magico

Dopo numerose dichiarazioni da parte di Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, arriva l’accusa di Ilary Blasi che lo denuncia per diffamazione. Vediamo i dettagli.

Nel caos mediatico scaturito dalla fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, molte persone vicine alla coppia hanno deciso, nel corso del tempo, di intromettersi e dire la loro. Tra questi vi è sicuramente il personal trainer Alex Nuccetelli, l’uomo responsabile di averli fatti incontrare per la prima volta.

Alex è rimasto molto legato alla coppia ma adesso pare che qualcosa si sia rotto, soprattutto con la bella conduttrice Ilary. Nuccettelli, infatti, ha partecipato a vari programmi per parlare della separazione tra l’ex calciatore ed Ilary Blasi sempre, però, difendendo le buone intenzioni del pupone e accusando Ilary di essere stata, durante il matrimonio, molto scostante.

A seguito di ultime dichiarazioni è arrivata una brutta notizia per Alex Nuccetelli che ha prontamente risposto spiegando la sua posizione. Ecco cosa è successo.

L’accusa di Ilary Blasi

La conduttrice ha incaricato il suo avvocato Alessandro Simeone di denunciare Alex Nuccettelli soprattutto dopo le ultime confessioni fatte dal personal trainer ai danni di Ilary Blasi. La nota stampa diffusa dai legali di Ilary dice: “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”

Alla trasmissione radiofonica Turchesando Nuccetelli aveva infatti parlato dei retroscena troppo personali sull’unione Totti-Blasi e questo avrebbe fatto davvero infuriare Ilary. Ecco le parole del pr e personal trainer romano rilasciate alla radio:

“Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo – ha proseguito Alex parlando del suo amico Totti – Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”

Parole dure nei confronti di Ilary che non sono passate per nulla inosservate e anzi hanno avuto severe conseguenze. Ora Alex dovrà affrontare questa denuncia ma ha deciso non subire in silenzio ed è per questo che ha dichiarato:

“ Alla signora Ilary Blasi ricordo che la nostra conoscenza, il nostro incontro, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita e non so per quale motivo, la mia invece ha avuto delle difficoltà abnormi e le ricordo che quando procede con gli avvocati lo fa verso una persona povera perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è dovuto fermare e quattro volte sono stato fermato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset, quindi non so se mi confonde con il marito probabilmente, ma io sono qui, sono pronto.”

Tuttavia, la decisione di Ilary Blasi non dovrebbe essere stata una totale sorpresa tenendo conto che Alex si è sempre espresso anche con confessioni sul matrimonio troppo personali come la seguente:

“Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”

La battaglia è solo all’inizio e sembra che Francesco Totti e Ilary Blasi non siano gli unici coinvolti.