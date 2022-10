Antonino Spinalbese senza freni in diretta, “che schifezza!”: voleva farlo nella doccia

La prima diretta dalla casa del Grande Fratello VIP si è conclusa con delle parole scioccanti da parte di Antonino Spinalbese. Il pubblico è rimasto senza parole!

Il Grande Fratello VIP è cominciato da pochi giorni e già emergono i primi scandali. In questi giorni si sta parlando delle parole di Antonino Spinalbese che hanno fatto discutere il pubblico e il web, e hanno scioccato tutti quanti.

Spinalbese è un fotografo ed ex hairstylist originario di Torre del Greco. È giovanissimo: ha soli 27 anni, è nato il 1° febbraio del 1995. Oggi abita a La Spezia, dove la famiglia si è trasferita quando lui era piuttosto piccolo. Antonino ha avuto un’infanzia piuttosto burrascosa: il padre ha tradito ripetutamente la madre e, dopo il divorzio dei genitori, il ragazzo ha dovuto crescere le due sorelle più piccole.

L’hair styling non è la sua unica passione: l’influencer è appassionato di arte e fotografia, alla quale si dedica nel suo tempo libero. È conosciuto anche per la sua storia con Belén Rodriguez. I due si sono conosciuti a Milano, in un ristorante, e la showgirl argentina si è subito innamorata del ragazzo.

I due si sono trovati subito, e la passione è stata talmente tanta che hanno avuto una figlia, Luna Marie. Anche il primo figlio della showgirl, Santiago, ha subito accolto Antonino in famiglia. Tra i due, alla fine, non è andata come i fan speravano: l’amore pian piano si è esaurito e ora non si frequentano più. Spinalbese ha cambiato casa e Belén è tornata a frequentare Stefano De Martino in un’ennesimo tira e molla.

Voci dicono che Spinalbese stia frequentando una donna bellissima, ma non si sa ancora chi sia. I paparazzi non sono ancora riusciti a beccarli insieme.

Antonino Spinalbese, le parole che lasciano a bocca aperta

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini e con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Insieme a lui ci sono Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini e altri.

Durante la prima diretta dalla casa, Spinalbese ha espresso un suo pensiero che è stato accolto con molta sorpresa e quasi ribrezzo dagli altri concorrenti della casa. Patrizia Rossetti, un’altra concorrente, ha confessato ai suoi coinquilini di soffrire di colite e quindi, quando non riesce più a sopportare il dolore, è costretta a correre in bagno.

La conduttrice ha espresso un po’ di preoccupazione nel caso dovesse trovare il bagno occupato, perché per lei sarebbe un problema. A quel punto Antonino è entrato nel discorso e ha affermato che, secondo lui, in quel caso avrebbe potuto fare i bisogni nella doccia. La sua uscita ha lasciato tutti di stucco, e i fan sperano che scherzasse.