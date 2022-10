House of the Dragon, il trailer dell’ottavo episodio racconta l’ascesa di Casa Hightower

La HBO ha recentemente pubblicato il trailer dell’ottavo episodio di House of the Dragon, in cui si racconta l’ascesa della casata Hightower mentre le due famiglie si avvicinano alla guerra.

Il trailer dell’episodio 8 di House of the Dragon mostra l’ascesa di Casa Hightower, ambientata circa 200 anni prima degli eventi dello show di successo della HBO, Game of Thrones, la nuova serie prequel si concentra sulla Casa Targaryen durante l’apice del loro dominio sui Sette Regni di Westeros.

Dopo che re Viserys I Targaryen (Paddy Considine) nomina sua figlia, la principessa Rhaenyra Targaryen, erede al Trono di Spade, i membri del consiglio e della famiglia del re cospirano contro di lui, portando infine alla guerra civile nota come Danza dei Draghi.

L’episodio 7 di House of the Dragon vede le famiglie reali riunite a Driftmark per seppellire Lady Laena Velaryon (Nanna Blondell) nel mare, le tensioni aumentano quando il principe Daemon Targaryen (Matt Smith) e la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) si ritrovano insieme, accendendo sentimenti romantici profondamente radicati, ma le questioni sulla legittimità dei figli di lei vengono a galla di fronte al re.

Dopo la cerimonia, il principe Aemond Targaryen (Leo Ashton) esce di nascosto nel cuore della notte e ruba il drago Vhagar facendolo suo. Questo porta le figlie di Laena ad affrontare Aemond il quale si difende con violenza. Nella colluttazione, il principe Lucerys Velaryon (Harvey Sadler) lo ferisce all’occhio con un pugnale, innescando un confronto tra la regina Alicent Hightower (Olivia Cooke) e Rhaenyra portandole verso l’inevitabile guerra.

Recentemente è stato pubblicato il trailer dell’episodio 8 di House of the Dragon, in cui si parla dell’ascesa di Casa Hightower. Il video accenna a una tragedia nella Casa Velaryon, che costringerà Lady Rhaenys Targaryen (Eve Best) a prendere una decisione difficile, dal momento che il Primo Cavaliere del Re, Ser Otto Hightower (Rhys Ifans), e Alicent governano il Continente Occidentale, visto che Viserys sembra apparentemente incapace di agire, provocando una rivolta sia da parte di Rhaenyra che di Daemond.

House of the Dragon si avvicina alla guerra con l’episodio 7 in cui Rhaenyra paga il prezzo per l’attacco di suo figlio contro Aemond, le tensioni tra le due famiglie non sono mai state così alte. Il trailer dell’episodio 8 mostra che la rabbia tra le due famiglie non si è attenuata nel tempo trascorso tra un episodio e l’altro.

A quanto pare Alicent e suo padre comandano il trono al posto di Viserys, la rivendicazione di Rhaenyra viene ostacolata nonostante i regni si siano schierati con lei, con Corlys che sembra aver subito una ferita mortale in battaglia, la lotta per il potere all’interno dei Sette Regni potrebbe diventare molto più complicata.

Poiché Rhaenyra e Daemon stanno tornando ad Approdo del Re per prepararsi alla morte del padre (nonché fratello) e per difendere la loro ascesa al trono, Rhaenyra deve rafforzare il legame con i suoi alleati per garantire la sua ascesa, altrimenti potrebbe ritrovarsi con il collo trafitto da una spada, insieme ai suoi figli.

Sebbene lei avesse precedentemente dato ad Alicent la possibilità di unire le loro famiglie attraverso il matrimonio dei loro figli, assicurando così la sicurezza dei giovani, la sfiducia e l’odio della regina nei confronti dell’erede designato l’hanno spinta verso una scelta di vita o di morte. Mentre la stagione 1 di House of the Dragon si avvicina alla fine e la guerra tra le famiglie è ormai certa, il pubblico deve prepararsi alle inevitabili morti e perdite che arriveranno.