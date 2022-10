Boris 4, abbiamo il trailer e la data di uscita. Riaffiorano risate e emozioni

A febbraio abbiamo avuto la conferma ufficiale che la serie Boris 4 si faceva e sarebbe uscita su Disney+, adesso l’attesa è terminata.

Anche se René Ferretti voleva depistarci dopo la fuga di notizie su un’ipotetica uscita della nuova stagione, la sua reazione nella clip come sempre è stata epocale, “Quel co*lione ha detto una ca**ata”, non poteva che essere il preludio per l’arrivo di buone notizie.

L’anno scorso, proprio in questo periodo davamo la notizia che le riprese erano appena iniziate era proprio il 4 ottobre, con un post veniva data la lieta novella del primo ciak, inoltre Disney+ aveva anche ufficializzato il cast della nuova stagione.

La quarta stagione della comedy creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo arriverà in streaming su Disney+ e sarà una produzione originale di Star. René Ferretti, proprio l’indimenticabile personaggio interpretato da Francesco Pannofino, è al centro di una clip mostrata durante la presentazione ufficiale di Star, inizialmente era circolata l’indiscrezione su un possibile ritorno della serie originariamente lanciata su Fox, dopo le dichiarazioni dell’attore Alberto Di Stasio alias il direttore della produzione Sergio Vannucci.

Dopo tre stagioni e un film, Boris tornerà sul piccolo schermo con 6 nuovi episodi della durata di trenta minuti scritti ancora dagli stessi sceneggiatori, confermati anche alla regia, che dovranno sfortunatamente fare a meno del loro storico collega Mattia Torre, venuto a mancare nell’estate del 2019. Proprio a lui sarà dedicata questa nuova stagione che promette di raccontare ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Nei nuovi episodi tornerà tutto il cast (o quasi), non saranno più impegnati con la fiction sgangherata “Gli occhi del cuore”, ma affronteranno il mondo dello streaming e delle piattaforme social.

Di cosa parla Boris 4

Il mondo e la televisione sono in continua evoluzione e anche il loro funzionamento, a dettare legge saranno i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming, se un po’ abbiamo imparato a conoscere René a la sua squadra, sicuramente affronteranno la situazione di petto, con grande passione e per niente demotivati…

Invece noi siamo assolutamente motivati a saperne di più, soprattutto quando uscirà.

Data di uscita

Dopo un’attesa che è parsa un’eternità, finalmente abbiamo la dara di uscita di Boris 4, l’attesissima serie arriverà dal 26 ottobre sulla piattaforma Disney+

Le foto dal set

Nel tempo sono arrivati nuovi fotogrammi della quarta e attesissima stagione di Boris, a condividerle sono proprio gli attori stessi, Francesco Pannofino ha condiviso uno scatto iconico in cui il suo personaggio, René Ferretti, parla con Boris, il pesce rosso che da il nome alla serie.

Caterina Guzzanti ci regala il primo sguardo su quello che fu il vero protagonista della serie, Alessandro Tiberi, un tempo stagista di regia divenuto poi collaboratore abituale di René e dell’assistente Arianna, adesso quale sarà il suo ruolo?

Il colore iconico arancione dell’abbigliamento di Arianna ci fa subito tornare indietro nel tempo di ben 11 anni, quando è uscita l’ultima puntata.

Anche Carolina Crescentini che interpreta la parte di Corinna ha condiviso uno scatto per far impazzire i fan confermando che il suo personaggio è pronto a ritornare in scena. Una foto emblematica del camerino con scritto “Qualcuno è tornato!”.

Abbiamo il trailer di Boris 4

Non solo, abbiamo due teaser che ci hanno da subito emozionato, il primo è stato rilasciato il 16 febbraio 2021 dai Disney Studios durante la conferenza stampa di lancio di Star e lo potete vedere proprio qui sopra. René Ferretti è particolarmente insospettito dalla situazione e discute animatamente al telefono con i suoi colleghi.

Il secondo video invece è stato pubblicato il 26 settembre 2022 sui profili ufficiali di Disney+, vediamo i tre attori del cast annunciare ufficialmente il ritorno di Boris confermandoci che l’attesa è finita, esattamente a un mese dalla messa in onda.

Quando guardi il calendario con Gli Occhi del Cuore. Manca solo un mese al ritorno di #Boris 🐟

La quarta stagione vi aspetta a partire dal 26 Ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/jiRRaFY0E7 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 26, 2022

Ma la vera chicca è arrivata oggi, data da ricordare 7 ottobre 2022, quando sempre Disney+ ha pubblicato il primo vero trailer di Boris 4, le lacrime.

Possibili camei

Il rapper romano Noyz Narcos ha pubblicato sulle sue storie di Instagram alcune immagini che hanno subito scatenato la curiosità dei fan. Noyz mostra sue storie quello che sembra essere il set di Boris 4, e non solo lo lascia intendere, ma lo scrive anche a caratteri cubitali.

Questo ovviamente ha fatto partire una serie di speculazioni che riguardano il fatto di poter essere presente nella stagione magari facendo un cameo. Nel tempo e nella storia di Boris sono stati tanti i personaggi che sono apparsi per qualche istante, mandando in visibilio il pubblico, come era stato per Paolo Sorrentino o per Sergio Brio, ex calciatore della Juventus.

Il Cast tra volti conosciuti e nuovi ingressi

Nel cast tornano quasi tutti i protagonisti delle passate stagioni, e questo ci rende davvero molto felici, a loro si uniranno alcuni volti nuovi. Stiamo assolutamente attendendo il ritorno sul set di Pannofino nel ruolo del regista Renè Ferretti, ma che sarà successo ad Alessandro che al tempo era uno stagista, che cosa starà facendo ora?

Ci auguriamo non si trovi ancora in quella posizione, anche se nel sistema lavoro italiano non stupirebbe… Arianna, l’aiutoregista di Caterina Guzzanti avrà finalmente il ruolo che le spetta vista la sua indiscussa bravura? Chissà se la meritocrazia sarà arrivata almeno nella finzione, però Boris ci ha sempre mostrato fin troppa verità, quindi sarà davvero curioso ricedere i protagonisti all’azione e scoprire che cosa hanno fatto in questi anni.

Tra il cast troviamo

Personaggi principali

Francesco Pannofino – René Ferretti

Caterina Guzzanti – Arianna Dell’Arti

Carlo De Ruggieri – Lorenzo

Giorgio Tirabassi – Glauco

Alberto Di Stasio – Sergio

Ninni Bruschetta – Duccio Patanè

Pietro Sermonti – Stanis La Rochelle

Corrado Guzzanti – Mariano Giusti/Padre Gabrielli

Carolina Crescentini – Corinna Negri

Antonio Catania – Diego Lopez

Alessandro Tiberi – Alessandro

Paolo Calabresi – Augusto Biascica

Cecilia Dazzi – Ana Canestri

Karin Proia – Karin

Andrea Purgatori – Avvocato Kalemzuck

Massimiliano Bruno – Nando Martellone

Lucio Patanè – Drogatello/Attore sfigato

Luca Amorosino – Alfredo

Eugenia Costantini – Cristina Avola Burkstaller

Jerri Mastrodomenico – Filippo

Raffaele Buranelli – Furio

Valerio Aprea – Sceneggiatore 1

Massimo De Lorenzo – Sceneggiatore 2

Andrea Sartoretti- Sceneggiatore 3

Angelica Leo – Fabiana Hassler

Nuovi ingressi