Il trailer del finale della prima stagione de Gli Anelli del Potere mostra l’ascesa di Sauron e la caduta degli eroi

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si conclude il 14 ottobre su Prime Video e abbiamo il trailer.

È difficile credere che il finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è quasi alle porte, tuttavia, mentre ci avviciniamo all’ultima settimana di attesa, la serie Prime Video ha riservato una sorpresa ai fan presenti al panel del New York Comic Con di quest’anno: la visione di un nuovo trailer dedicato all’ultimo episodio della prima stagione, che sarà trasmesso in anteprima il prossimo venerdì 14 ottobre.

Il trailer non si limita a ripercorrere il viaggio che abbiamo fatto finora, ma anticipa le emozionanti rivelazioni che verranno, tra cui la forgiatura degli Anelli del Potere e la continua ricerca dell’Oscuro Signore, Sauron. Nel trailer sentiamo dire: “Mordor sorgerà, gli eroi cadranno e tutto sarà rivelato”.

Ambientato migliaia di anni prima degli eventi della trilogia de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, Gli Anelli del Potere si svolge durante la leggendaria Seconda Era della Terra di Mezzo, dando vita ad emozionanti personaggi amati dai fan insieme a nuove scoperte.

L’episodio della scorsa settimana, “L’occhio”, ha visto le conseguenze di uno degli eventi più fatali del mondo di Tolkien, durante il quale il vulcano noto come Monte Fato è stato forgiato in modo decisivo nella zona precedentemente conosciuta come Terre del Sud.

Adesso, la nuova Mordor è diventata la casa degli orchi guidati da Adar (Joseph Mawle) – sia gli umani che gli alleati elfici devono riorganizzarsi e decidere come reagire dopo una sconfitta fatale. Mentre i Númenóreani, guidati dalla loro regina Tar-Míriel (Cynthia Addai-Robinson) e da Elendil (Lloyd Owen), tornano alla loro isola natale per rimarginare le ferite, Galadriel (Morfydd Clark) si prepara a riportare a Lindon il ferito Halbrand (Charlie Vickers) affinché possa essere guarito dal potere degli elfi.

Nel frattempo, lo Straniero (Daniel Weyman) sembra essere inseguito da alcune figure misteriose, guidate dal Dweller (Bridie Sisson), tuttavia questo nuovo trailer finale rivela come questi siano alla ricerca di Sauron. È possibile che in quel fatidico giorno sia caduta più di una meteora dal cielo e che una di queste contenga il Signore Oscuro in persona?

Inoltre il filmato sembra sottolineare che non tutti i protagonisti sopravviveranno, con una Galadriel pronta a metterci in guarda dicendo, “Il male non dorme. Aspetta”.

Un punto fondamentale del trailer è che finalmente intravediamo la fucina di Celebrimbor (Charles Edwards), il luogo in cui un giorno verranno forgiati i famosi anelli del potere da cui il titolo della serie. Proprio l’elfo fabbro dichiara, “Siamo sul punto di creare un nuovo tipo di potere”.

A questo punto pare che non dovremo aspettare troppo per vedere alcuni di questi anelli prendere forma, soprattutto perché sempre nel video se ne intravede uno al dito di Galadriel mentre stringe il pugnale di suo fratello.

Nel trailer i tre mistici misteriosi affermano, “Sarai finalmente conosciuto per quello che sei veramente, perché sei Lord Sauron” nel frattempo vediamo la figura dell’oscuro Signore con il suo caratteristico bastone. Sappiamo con certezza che quest’ultimo episodio farà convergere tutte le storyline portando a una rivelazione a lungo attesa.

Il ricco cast di Gli Anelli del Potere comprende anche Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham e Sara Zwangobani.

La serie è guidata dagli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, ai quali si aggiungono i produttori esecutivi Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, oltre ai produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è produttore esecutivo e dirige la prima stagione insieme a Bayona e Charlotte Brändström.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà con l’ultimo emozionante episodio del finale della prima stagione questo venerdì 14 ottobre su Prime Video.