The White Lotus 2, il nuovo trailer presenta personaggi ancora più odiosi dei precedenti

È stato pubblicato il nuovo trailer della seconda stagione di The White Lotus, ambientata in Sicilia e interpretata da Jennifer Coolidge, Michael Imperioli e Aubrey Plaza.

HBO Max ha pubblicato il primo lungo trailer della prossima stagione di The White Lotus. Creata da Mike White, la prima stagione è uscita nel luglio 2021, lo show segue un cast di personaggi in vacanza o che lavorano in un resort fittizio chiamato The White Lotus. La prima stagione, ambientata alle Hawaii, ha ottenuto 11 nomination agli Emmy e cinque vittorie.

La seconda stagione dello show introduce un nuovo cast di personaggi che soggiornano in un resort in Sicilia e solo Jennifer Coolidge e Jon Gries riprendono i ruoli della prima stagione. Tra i nuovi arrivati figurano Aubrey Plaza, Theo James e Haley Lu Richardson. White ha detto al pubblico di aspettarsi “un’atmosfera diversa” per la seconda stagione. Oltre al cambio di location, White ha dichiarato che la trama si concentrerà su temi diversi rispetto alla prima stagione, tra cui la questione della sessualità politicizzata.

Sebbene il pubblico fosse già a conoscenza del cambio di location e del nuovo cast, il primo sguardo dà maggiori informazioni sui nuovi personaggi e su cosa aspettarsi. Haley Lu Richardson interpreterà l’assistente di Coolidge, mentre Plaza sarà la moglie di un imprenditore da poco ricco e relativamente tranquillo (interpretato da Will Sharpe). James sembra prendere il posto del precedente odioso personaggio di Jake Lacy, un riccone. Con una vittoria agli Emmy nel suo curriculum della prima stagione, sembra che il personaggio di Coolidge riceverà anche un’altra parte.

Sembra che le persone peggiori del mondo riescano a fare sempre peggio

Un’altra interessante trama che verrà probabilmente esplorata nella seconda stagione è quella della vacanza di famiglia trasformata in “viaggio tra ragazzi” tra Michael Imperioli, veterano de I Soprano, Adam DiMarco e F. Murray Abraham. In una breve clip, il personaggio di DiMarco dice: “Siamo in vacanza con la famiglia e siamo solo noi tre perché tutte le donne della nostra famiglia ti odiano”.

Nelle clip successive, Imperioli accoglie giovani italiani nella sua suite. Sembra anche che ci sia tensione tra gli amanti della prima stagione, Tanya McQuoid (Coolidge) e Greg (Gries).

La prima stagione di White Lotus ha sempre messo in luce il grottesco e la bruttezza della natura umana, e la seconda stagione sembra decisamente in grado di superarla. Inoltre, dopo quello che gli spettatori hanno visto tra il personaggio della Coolidge e la Belinda di Natasha Rothwell nella prima stagione, sarà sicuramente interessante vedere le dinamiche che si instaurano tra la Coolidge e Richardson nel ruolo della sua assistente.

Il trailer racchiude così tanto materiale che non sarà facile aspettare l’inizio della stagione, per fortuna non troppo a lungo. Il primo episodio della seconda stagione di The White Lotus sarà trasmesso il 7 novembre 2022 su Sky e NOW.