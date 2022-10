House of the Dragon, il trailer del nono episodio anticipa le conseguenze di una morte importante

Volano accuse di tradimento nel penultimo episodio del prequel di Game of Thrones, mentre inizia la Danza dei Draghi…

Nonostante il commovente appello di Viserys all’unità nell’ottavo episodio, la famiglia reale è ora più divisa che mai. L’eccellente e tesa scena della cena Targaryen ha messo in luce le molte crepe che minano le fondamenta di House of the Dragon: una sola scossa e tutto potrebbe crollare. Una scossa come… la regina Alicent che interpreta male le ultime parole di re Viserys sulla successione al Trono di Spade.

Alicent pensava che il Re avesse scelto il figlio Aegon in punto di morte, mentre Viserys non solo voleva che Rhaenyra ereditasse il Trono di Spade, ma credeva anche che sua figlia fosse stata profetizzata da Aegon il Conquistatore per unire i Sette Regni contro l’imminente oscurità.

Il penultimo episodio della prima stagione di House of the Dragon, mostra l’inizio del terremoto che deriva dalla questione della successione. Diretto da Clare Kilner (che ha diretto anche il quarto e il quinto episodio), è stato scritto dalla produttrice esecutiva Sara Hess (che ha scritto anche il sesto episodio). Scopriamo il trailer

Un trono vuoto

Innanzitutto, vediamo il Trono di Spade vuoto dopo la morte di Re Viserys I nell’ottavo episodio. È uno spettacolo lugubre e minaccioso, perché nel gioco del trono non c’è niente di più letale di un momento di vuoto del potere, a causa di coloro che cercano di riempirlo.

Il Consiglio Verde

Ser Otto Hightower, la Regina Alicent e Ser Criston Cole, aprono la seduta del Piccolo Consiglio che nei libri di storia di Westerosi è stata definita “Il Consiglio Verde” (i colori della Casa Hightower, in contrapposizione al nero Targaryen). Otto dichiara “Il Re è morto” mentre (quello che sembra) Ser Criston pulisce la lama della sua spada.

Un Alicent in lutto dice al Consiglio: “Mi ha detto che desiderava che Aegon fosse re”, e più avanti nel trailer Otto ordina che la porta rimanga chiusa fino a quando non avranno concluso i loro affari, ovvero la realizzazione del desiderio decennale di Otto, che suo nipote Aegon erediti il Trono di Spade.

I cittadini si ribellano

Ci sono disordini pubblici ad Approdo del Re quando le cappe dorate (cavalieri della Guardia Cittadina) respingono una folla di cittadini che corre per le strade. Alla fine del trailer, vediamo la folla radunarsi davanti alla grande Setta di Baelor, la cattedrale che sarà distrutta da Cersei Lannister due secoli dopo.

I Lord si inchinano

L’episodio di apertura di House of the Dragon si è concluso con la promessa di fedeltà dei Lord di Westeros all’erede prescelta di Viserys, Rhaenyra. In questa immagine sembra che un gruppo di loro (quello è Lord Boremund Baratheon, che originariamente sosteneva la pretesa della Principessa Rhaenys al Trono di Spade rispetto a quella di suo cugino Viserys?) si stia inginocchiando a Ser Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re.

Agente segreto di Otto

Questo promette di essere l’episodio di Otto, poiché lo vediamo istruire un misterioso cavaliere dai capelli lunghi con un incarico segreto, “Nessuno può sapere chi sei o cosa cerchi”. In seguito vediamo lo stesso cavaliere (che a 0:44 sembra avere un gemello identico) inseguire il principe Aegon e forse combattere con la spada del principe Aemond, anche se quest’ultimo potrebbe essere un po’ un depistaggio del montaggio.

Ai sotterranei!

Non solo vediamo la Principessa Rhaenyra rinchiusa nelle sue stanze, ma anche una serie di membri dello staff della Fortezza Rossa vengono condotti nelle segrete, compresa la serva della famiglia reale Talya (Alexis Raben), vista nello scorso episodio mentre spiava Lady Mysaria, alias “Verme Bianco”. La sua lealtà è stata scoperta?

La protesta di Lord Beesbury

Il Consiglio Verde non è un evento pacifico a giudicare dalla protesta di Lord Beesbury (Bill Paterson), il Maestro della Moneta grida “Catturatela, è a dir poco un tradimento!”, e più tardi vediamo il protettore giurato della Regina Alicent, Ser Criston Cole, che sfodera la sua spada contro quello che potrebbe essere Ser Harrold Westerling (Graham McTavish), il Comandante della Guardia Cittadina.

Ser Larys il Maestro dei Sussurri

Accanto a un’inquadratura di un giovane Targaryen detenuto in una cella, l’intrigante Ser Larys Strong dice ad Alicent: “Ho scoperto qualcosa che dovresti sapere”. Si riferisce al bambino, alla Principessa Rhaenyra o a qualcos’altro?

Non hai mai immaginato di essere sul Trono di Spade?

L’ultima inquadratura del trailer è quella della corona di Viserys che viene posata su un cuscino di velluto verde (il colore è rilevante) mentre una voce femminile chiede “Non ti sei mai immaginato sul Trono di Spade?”, preceduta da soldati con il sigillo Targaryen che escono a cavallo mentre le trombe degli araldi suonano e la folla si raduna fuori dalla Setta di Baelor. La danza dei draghi ha inizio.

L’episodio 9 di House of the Dragon andrà in onda il 17 ottobre su Sky e NOW. Il finale di stagione andrà in onda la settimana successiva.