The Crown 5, le nuove immagini rivelano ulteriori problemi per la famiglia reale

Abbiamo le nuove immagini di The Crown 5 e anche il primo sguardo su William e Harry!

Il prossimo novembre, tutti gli occhi saranno puntati su Netflix per il debutto della nuova stagione della serie storica di successo The Crown. Non solo perché la quinta stagione sarà la prima ad andare in onda in un mondo senza la Regina Elisabetta II, ma anche perché la nuova era dello show è finora la più vicina ai tempi moderni e ritrarrà eventi che la maggior parte di noi ha visto svolgersi nella vita reale attraverso i notiziari.

La nuova stagione sarà incentrata soprattutto sugli anni ’90, un periodo turbolento per la Famiglia Reale, durante il quale la Principessa Diana è diventata un’ossessione mediatica – che a sua volta si è conclusa con una tragedia.

Le foto seguono il teso teaser trailer rilasciato a settembre, che metteva Diana (Elisabetta Debicki) e l’allora Principe Carlo (Dominic West) l’uno contro l’altro durante uno degli scandali più famosi della Famiglia Reale: il loro divorzio e le ragioni che lo hanno determinato. Avevamo già visto Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, ma ora abbiamo un altro sguardo sulla monarca durante un evento sociale con il marito, il defunto Principe Filippo (interpretato da Jonathan Pryce).

Anche la Debicki nel ruolo di Diana ci appare nuovamente, ed è impossibile non rimanere scioccati dalla somiglianza, soprattutto quando si tratta di momenti che imitano le famose foto dei paparazzi. In seguito all’ossessione dei media, la vita di Diana è stata fortemente documentata da video e macchine fotografiche, che hanno fatto entrare definitivamente la sua immagine nell’immaginario collettivo. Inoltre, le foto rivelano Olivia Williams nei panni di Camilla Parker-Bowles, che diventerà ufficialmente regina consorte quando Carlo sarà incoronato re in primavera.

Creata da Peter Morgan, The Crown abbraccia diversi decenni e racconta la vita dei membri della famiglia reale britannica, con particolare attenzione alla regina Elisabetta II. Molti personaggi storici famosi sono stati inseriti nella storia, come Winston Churchill (John Lithgow), Re Giorgio VI (Jared Harris), Margaret Thatcher (Gillian Anderson), John F. Kennedy (Michael C. Hall) e molti altri.

Emma Corrin ha interpretato la Principessa del Galles da giovane, mentre la Regina Elisabetta II è stata precedentemente interpretata da Claire Foy e Olivia Colman.

Questa stagione è interpretata anche da Lesley Manville nel ruolo della Principessa Margaret, Claudia Harrison nel ruolo della Principessa Anna, Jonny Lee Miller nel ruolo di John Major, Salim Daw nel ruolo di Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla nel ruolo di Dodi Fayed.

La quinta stagione di The Crown sarà presentata da Netflix il 9 novembre.