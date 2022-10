La ragazza più fortunata del mondo, il nuovo film drammatico targato Netflix con Mila Kunis è un successo annunciato. Recensione

Un treno di emozioni travolge lo spettatore, così come la vita di Ani prende una svolta quando decide di parlare

Viene così esaminato con grande cura il modo in cui reagisce la vittima, una liceale americana già alle prese con abissali differenze sociali e problemi con i compagni di scuola, che combatte ogni giorno con i grovigli emotivi che la lacerano e le fanno male, e la violenza subita piomba su tutto ciò come un ulteriore e insormontabile macigno.

L’intreccio di rabbia, paura e al contempo profondo desiderio di riscatto portano Finny a scegliere di tacere e Ani a sopportare e seppellire tutto ciò per un lungo tempo. Ma ad un certo punto Ani non può più far finta di ignorare, perché capisce che per star bene non ha bisogno di altro se non fare ciò che da sempre ha veramente desiderato: raccontare tutto.

Le protagoniste mettono in risalto e danno la spinta definitiva ad un film degno di nota

Se per lungo tempo Ani ha vissuto “come se nulla fosse” (e ciò ovviamente per tutti ma non per lei stessa, che si stava autodistruggendo), quando i traumi di Finny tornano prepotentemente a prendere il sopravvento invece di continuare a tacere decide finalmente di parlare, cambiando davvero tutto.

Arrivano contrastanti sensazioni di paura, vergogna, rabbia, desiderio di riscatto e, soprattutto, di seppellire tutto che si accavallano e susseguono. Ma la destinazione finale, attraverso le tappe di questo film che spalanca tutto come un tuono, o meglio un vero e proprio pugno nello stomaco, è comprendere che la giusta cosa da fare per sé stessi e gli altri è invitare non solo a denunciare, ma a raccontare il male subito, perché è l’unico modo per dare un senso al dover convivere con un passato che alla fine non passa mai.

La protagonista nella parte della vita da adulta è egregiamente interpretata da Mila Kunis, mentre ad un intensa Chiara Aurelia spetta il compito di interpretare la controparte della protagonista da adolescente, nel momento in cui viene vissuta la violenza, e hanno entrambe determinato il potente successo di questa storia non solo grazie alla struggente e realistica trama.

Ma come essa viene portata da loro a noi sullo schermo, forte del continuo contrasto tra le battute pronunciate dalla protagonista e i suoi pensieri interiori che arrivano al pubblico ad alta voce permettendo di poterci immergere nella testa del personaggio.

Un vero e proprio invito a prendere in mano le nostre vite, ma soprattutto a non aver paura di parlare e valorizzarci, per questo merita davvero tanto un primo posto su Netflix.