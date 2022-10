licantropus (Werewolf by Night), dove si colloca nella timeline del MCU? Risponde Disney+

Disney+ conferma la collocazione dello speciale di Halloween dei Marvel Studios, licantropus (Werewolf by Night), nella timeline globale del Marvel Cinematic Universe.

Sebbene lo speciale non si soffermi sulla collocazione nella linea temporale del MCU, Disney+ sembra aver risposto a questa domanda. Elencati in una categoria intitolata “Marvel Cinematic Universe in ordine temporale”, questi recenti progetti dei Marvel Studios appaiono nel seguente ordine: Moon Knight, She-Hulk: Attorney at Law, Ms. Marvel, Thor: Love and Thunder e licantropus.

In una recente intervista, il regista di licantropus Michael Giacchino ha rivelato il motivo per cui lo speciale di Halloween non ha mai trovato una sua collocazione nella timeline del MCU, “L’unica cosa su cui eravamo tutti d’accordo era che si svolge all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sì, si trova lì dentro. Però non diciamo mai quando, come o perché”, ha dichiarato.

“Questa è stata una scelta importante che abbiamo preso… Mi sembrava che avessero fatto in modo così brillante l’intreccio tra tutti questi personaggi nel corso degli ultimi anni. E non sapevo come migliorarlo o come portare qualcosa di nuovo”.

Il posto di licantropus nel MCU

Anche per serie come She-Hulk: Attorney at Law e Moon Knight, i creatori hanno affrontato il tema della collocazione dei progetti nella linea temporale complessiva del franchise. Lo sceneggiatore principale di Moon Knight, Jeremy Slater, ha ammesso di non sapere quale fosse la collocazione dello show nel MCU, “Non sapevamo quando la nostra serie avrebbe debuttato in relazione agli altri show e film, quindi la linea temporale è stata intenzionalmente lasciata vaga”, ha detto.

In confronto, la sceneggiatrice di She-Hulk, Jessica Gao, ha recentemente dichiarato che la serie Disney+ è ambientata “non troppo lontano” da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

licantropus è interpretato da Gael García Bernal nel ruolo del licantropo protagonista, Jack Russell, e da Harriet Sansom Harris e Laura Donnelly nei panni rispettivamente di Verrusa e Elsa Bloodstone. Creato da Gerry Conway, Roy Thomas e Mike Ploog, il primo personaggio a chiamarsi “Werewolf by Night” è stato Jack Russell, discendente di una specie mitologica di umani chiamata Licantropi.

Il personaggio apparve per la prima volta nel 1972 nel numero #2 di Marvel Spotlight, prima di essere protagonista della serie Werewolf by Night fino al 1977. La serie è anche nota per la prima apparizione di Moon Knight, interpretato da Oscar Isaac nell’omonima serie dei Marvel Studios, che ha debuttato su Disney+ a marzo.

La Marvel Comics ha riportato in vita il personaggio nell’aprile 2020 con Werewolf by Night #1, una miniserie con protagonista Jake Gomez, creata dal team di autori composto da Taboo dei Black Eyed Peas, Benjamin Jackendoff e Scot Eaton. In questa versione, Jake, alias Red Wolf, è un membro della tribù dei nativi americani Hopi la cui famiglia è stata maledetta dalla licantropia.

Werewolf by Night dei Marvel Studios è ora disponibile in streaming su Disney+.