Monica Bellucci, “problema vascolare congenito al cervello”: l’intervento di 9 ore | Un dramma terribile

La bellissima attrice Monica Bellucci fa un racconto molto intimo che riguarda una malattia particolarmente brutta. Tutti rimangono a bocca aperta.

Monica Bellucci è senza dubbio l’attrice italiana più celebre del mondo grazie alla sua assoluta bellezza e alla partecipazione in film internazionali. Sposata per molti anni con l’attore Vincent Cassel, la donna ha vissuto parecchio in Francia e con l’uomo ha avuto due figlie Deva e Leonie.

La Bellucci ha spesso usato la sua popolarità per qualcosa di più importante mettendo la faccia anche in situazioni scomode. Questa volta l’attrice ha confessato alcune questioni personali che hanno lasciato tutti sotto shock. La Bellucci, infatti, ha deciso di sottoporsi a degli screening medici precisi, in particolare ci riferiamo alla Pet.

Sotto consiglio del medico, Monica ha deciso di agire preventivamente soprattutto in virtù del fatto che esistono mali e tumori “silenziosi” e che vengono scoperti fin troppo tardi. Scopriamo il suo racconto più nei dettagli.

Le dichiarazioni di Monica Bellucci

La Pet è una tipologia di esame che si usa in oncologia per scoprire la presenza di tumori e ne analizza la natura. Sfrutta le tecnologie della Medicina Nucleare e l’utilizzo del glucosio per arrivare ad un’analisi completa della situazione del proprio corpo.

Insomma, Monica Bellucci ha davvero avuto un grandissimo coraggio per fare queste analisi in quanto la paura di ricevere notizie negative era davvero tanta. Ovviamente la Bellucci si è affidata al parere di un medico e a sua volta è rimasta particolarmente colpita dalle rivelazioni del dottore.

Quest’ultimo, infatti, ha raccontato alla bella attrice di quando una sua paziente si è sottoposta all’esame Pet solo per prevenzione. Dai risultati è poi emerso che la persona in questione aveva un piccolo tumore, quasi invisibile, al polmone. La diagnosi precoce ha fatto sì che la donna fosse salvata in tempo, sorte che, purtroppo, non tocca tutti.

Anche la Bellucci ha parlato di un episodio molto doloroso che ha riguardato una sua amica. Dopo una Tac ed una Pet, la donna è venuta a conoscenza che qualcosa di strano stava succedendo la corpo. Ecco cosa ha dichiarato Monica: “…Ha scoperto che aveva un problema vascolare congenito al cervello. Ha dovuto subire un intervento di 9 ore, però non è più a rischio ictus. Questa tomografia all’avanguardia mi hanno spiegato gli specialisti, segnala le zone del corpo in cui c’è un consumo superiore al normale di glucosio”.

Consapevole della pericolisità di alcune situaizone la Bellucci è molto attenta al suo corpo e alla salute. Per questo si sottopone ogni sei mesi alla tipografia al seno, alle ovaie e all’utero oltre che procedere periodicamente con l’esame della mammografia. Ed è grazie a questo atteggiamento che Monica Bellucci riesce a mantenersi sempre in forma e sana.