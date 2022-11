Stranger Things 5: rivelati la copertina del copione e il titolo dell’episodio per il finale di stagione

Siete pronti per un ultimo viaggio nel Sottosopra? Iniziano a spuntare i primi indizi sul finale di stagione di Stranger Things 5.

Per concludere le celebrazioni dello Stranger Things Day, l’account ufficiale su Twitter di Stranger Things ha rivelato la copertina del copione e il titolo dell’episodio della prima puntata della stagione finale dello show. La stagione 5, episodio 1 di Stranger Things si intitolerà “Chapter One: The Crawl” (Capitolo uno: Il percorso). Come da tradizione, il primo episodio della quinta stagione è scritto dai creatori della serie Matt e Ross Duffer.

Il titolo appena rivelato riprende il modello delle stagioni precedenti, con il primo episodio che presenta il termine “Chapter One” prima del titolo. Gli episodi precedenti includono “La scomparsa di Will Byers”, “MADMAX”, “Suzie, mi ricevi?” e “Il club infernale” della quarta stagione.

Senza alcun contesto, “The Crawl” sembra essere più criptico dei suoi predecessori e lascia intendere ben poco in termini di quella che sarà la trama del primo episodio, la scrittura della quinta e ultima stagione dell’universo di Stranger Things è ben avviata, avendo preso il via ad agosto, sebbene i fratelli Duffer e il resto dello staff di sceneggiatori si tengano stretti i dettagli della trama, sappiamo che al ritorno della serie andremo “a 100 chilometri all’ora”.

Dopo il trionfale ritorno estivo di Stranger Things su Netflix, i Duffer hanno svelato cosa possiamo aspettarci dall’ultima stagione dello show, si è appreso che, dopo che la quarta stagione ha portato il pubblico in luoghi sparsi per il mondo come la California e la Russia, la quinta si svolgerà principalmente all’interno di Hawkins e dell’universo speculare del Sottosopra. Gli episodi finali dovrebbero anche spiegare cosa sia esattamente il Sottosopra, Ross Duffer ha dichiarato: “Le grandi rivelazioni che arriveranno nella quinta stagione riguardano proprio il Sottosopra”.

Informazioni sulla produzione di Stranger Things 5

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things dovrebbero iniziare nel 2023, per il momento non è stata annunciata ufficialmente la data di messa in onda della quinta stagione, ma è probabile che sarà non prima del 2024. La serie è interpretata da Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Maya Hawke, Joe Keery, Charlie Heaton, Cara Buono, Priah Ferguson e Jamie Campbell Bower.

La quarta stagione ha visto anche la partecipazione di Joseph Quinn, Matthew Modine, Eduardo Franco, Gabriella Pizzolo, Amybeth McNulty e Paul Reiser, anche se non è stato annunciato ufficialmente il ritorno di nessuno di questi attori.

Le stagioni dalla 1 alla 4 di Stranger Things sono disponibili su Netflix, nell’attesa di ulteriori notizie sulla quinta stagione, potete sfidare voi stessi con le domande dei superfan di Stranger Things presentate da Megan Thee Stallion nel video qui sotto.