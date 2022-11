The Crown 5, a che ora arriva su Netflix la quinta attesissima stagione?

Dopo anni di attesa, The Crown 5 sta finalmente per tornare! Senza dubbio, questa stagione potrebbe essere la più controversa.

Dalla rappresentazione dei più difficili momenti vissuti dalla defunta principessa Diana con la famiglia reale britannica, agli scandali senza fine che circondano la monarchia, questa stagione si propone di raccontare i molti eventi che hanno continuamente messo a repentaglio il secolare dominio dei reali. Tuttavia, come ci si poteva aspettare, la nuova stagione mostrerà anche come la famiglia sia riuscita a superare tutto questo con una grinta e un vigore incrollabili.

Non c’è bisogno di dire che la quinta stagione di The Crown sarà così intensa che bisognerà soltanto vederla per capirla. Ecco dunque quando sarà possibile vedere la première della quinta stagione dello show che tutti aspettano.

Orario di uscita della stagione 5 di The Crown su Netflix

La quinta stagione di The Crown debutterà ufficialmente con i suoi dieci episodi inediti mercoledì 9 novembre alle 9 del mattino su Netflix, in contemporanea con la mezzanotte della costa ovest degli Stati Uniti.

Come le stagioni precedenti, la serie originale Netflix è classificata come TV-MA, ovvero per un pubblico adulto. La quinta stagione dovrebbe esplorare argomenti e scene che potrebbero non essere adatti a un pubblico di età inferiore ai 18 anni, alcuni dei quali sono accennati nella sinossi ufficiale.

Con il nuovo decennio alle porte, la Famiglia Reale si trova di fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato: il pubblico mette apertamente in discussione il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni ’90.

Mentre la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) si avvicina al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la sovrana ripensa al suo regno che ha visto l’avvicendarsi di nove primi ministri, l’avvento della televisione di massa e il tramonto dell’Impero Britannico, tuttavia, nuove sfide si profilano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità a Hong Kong segnano un cambiamento sismico nell’ordine internazionale che presenta ostacoli e opportunità. Nel frattempo, i problemi si fanno sentire anche in patria.

Il Principe Carlo (Dominic West) fa pressione sulla madre affinché gli permetta di divorziare da Diana (Elisabetta Debicki), provocando una crisi costituzionale della monarchia. Le voci circolano mentre marito e moglie vivono vite sempre più separate e, con l’intensificarsi del giudizio mediatico, Diana decide di prendere il controllo della propria vita, infrangendo il protocollo della famiglia e pubblicando un libro che mina il consenso dell’opinione pubblica nei confronti di Carlo e mette a nudo le crepe della Casa di Windsor.

Le tensioni sono destinate ad aumentare ulteriormente con l’arrivo sulla scena di Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Spinto dal desiderio di essere riconosciuto ai massimi livelli, sfrutta la ricchezza e il potere che si è costruito da solo per cercare di ottenere, insieme al figlio Dodi (Khalid Abdalla), un posto alla tavola reale.

È possibile vedere alcuni di questi avvenimenti anche nel trailer ufficiale della quinta stagione di The Crown.

Infine, è importante ricordare che è in programma un’altra stagione di The Crown. Tuttavia, non aspettatevi che la stagione finale arrivi a distanza ravvicinata dalla 5. La sesta stagione di The Crown è prevista per il 2024, non prima.

A questo punto, la quinta stagione di The Crown si sta lentamente avvicinando e con essa si prospetta il miglior binge-watch di tutto l’anno.