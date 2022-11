Black Panther 2: la scena post-credits di Wakanda Forever spiegata

Black Panther 2 ha una delle più belle scene post-credits del MCU, e non è nemmeno stata fatta per il prossimo film dell’anno prossimo.

(*Questo articolo contiene spoiler sul finale di Black Panther 2*)

Da tempo sapevamo che il secondo film di Black Panther sarebbe stato un po’ come una commemorazione. Dopo aver avuto un impatto così profondo sulla cultura con Black Panther del 2018, la perdita della star Chadwick Boseman è stata un vero e proprio colpo alla nostra psiche collettiva.

Giovane, dotato e con una presenza sullo schermo estremamente calorosa, Boseman ha influenzato il modo in cui un’intera generazione di giovani poteva vedere se stessa nelle nostre favole moderne preferite (ovvero i film di supereroi).

Era quindi fondamentale che Black Panther: Wakanda Forever affrontasse onestamente questa perdita e infatti, il secondo film del MCU di Ryan Coogler inizia e finisce elogiando Boseman e ciò che ha rappresentato come Re T’Challa, la prima Pantera Nera del grande schermo. I primi momenti del sequel spiegano quindi (nel modo più vago possibile) come è morto, mentre i momenti finali prima dei titoli di coda riguardano il personaggio più colpito da questa perdita: la sorella minore Shuri (Letitia Wright).

Alla fine, lei accetta finalmente l’eredità di T’Challa (e quindi di Boseman). All’interno della narrazione, questo significa che riconosce di essere una vera Pantera Nera, ma è giusto che il film si concluda anche con lei che abbraccia lo spirito lasciato da coloro che se ne sono andati.

Tuttavia, questa non è la vera fine del film, la pellicola apre e chiude la sua narrazione riflettendo su ciò che è andato perduto, ma in una scena post-credits particolarmente adeguata, la vera scena finale di Black Panther: Wakanda Forever non serve per preparare un sequel, né funge da teaser per un prossimo show di Disney+.

Si tratta di celebrare coloro che sono ancora qui e che sono stati permanentemente colpiti dal retaggio di quel personaggio.

Prima dell’inizio dei titoli di coda, vediamo Shuri bruciare una camicia e ricordare ciò che le è stato tolto. Quando torniamo da lei su una spiaggia di Haiti, a metà della sequenza dei titoli di coda, con il sole e la marea, ci viene finalmente concesso di ricevere in cambio qualcosa di prezioso.

Da fuori campo, Nakia (Lupita Nyong’o) si avvicina con un bambino… suo figlio, presenta il bambino con un nome haitiano, ma il ragazzo ammette presto alla zia che il suo vero nome è Principe T’Challa, il suo nome è quello di suo padre.

Questa sorpresa tardiva è dovuta a un discutibile sotterfugio: prima della sua morte per una malattia non specificata, T’Challa e Nakia hanno deciso in segreto di nascondere la nascita del figlio, in modo che il bambino potesse crescere con un’infanzia normale ad Haiti, lontano dalle pressioni del trono e della linea di successione wakandiana. A quanto pare, T’Challa ha anche preparato la sua famiglia alla sua morte.

Certo, appare un po’ discutibile il fatto che T’Challa senta il bisogno di nascondere la nascita di suo figlio persino a sua madre e a sua sorella. Questa idea solleva anche delle domande, dal momento che l’età del bambino suggerisce che lui (e Nakia) sono sopravvissuti allo schiocco di dita di Avengers: Infinity War (2018) mentre T’Challa e Shuri chiaramente no. Questo significa che T’Challa non sapeva nemmeno dell’esistenza di suo figlio fino al suo ritorno da oltre “il blip”?

Tuttavia, fare i pignoli su questi dettagli significa perdersi tra le righe. Ciò che conta è che questa rivelazione rappresenta un colpo di grazia emotivo che colpisce in diversi punti. A livello di storia, permette a Shuri di trovare non solo una chiusura, ma anche un cambiamento.

Negli ultimi film, la vita della giovane è stata segnata da una serie infinita di perdite: la morte di un padre, di un fratello e di una madre. E anche prima della sua uscita di scena, la regina Ramonda interpretata da Angela Bassett fa venire i brividi quando dice: “Sono la regina della nazione più potente del mondo e tutta la mia famiglia è morta!”. Eppure è proprio Shuri ad essere l’ultima rimasta.

Alla fine, però, l’universo le restituisce qualcosa, improvvisamente, la famiglia di Shuri può contare su un futuro e lei non è più così sola a questo mondo.

Inoltre, per Coogler e la Marvel è ancora un modo per riconoscere il bellissimo ruolo svolto da Chadwick Boseman nella cultura pop, nei panni di T’Challa, Boseman ha presentato un nuovo e popolarissimo simbolo della forza e del coraggio nero. Milioni di bambini in tutto il mondo, forse per la prima volta, hanno potuto vedere se stessi nel volto del mito attualmente più potente di Hollywood: il supereroe.

Boseman non c’è più, ma ci sono molti bambini che possono guardare e aspirare a diventare come T’Challa, il vero finale di Black Panther: Wakanda Forever lo riconosce in modo dolce ed emotivamente toccante.

Inoltre, forse in modo divertente, solleva diverse domande sulla linea di successione nel Wakanda e su chi sia davvero il prossimo in linea di successione per il trono.

Comunque sia, lo scettro di Black Panther ha un futuro e, per certi versi, è già stato tramandato alla prossima generazione.