The Menu, Data di uscita, cast, trailer e tutto quello che sappiamo finora

Un nuovo attesissimo film sta per uscire nelle sale a novembre con un cast stellare, scoprite cosa propone il menu.

Il mondo culinario si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni. In alcuni ristoranti di lusso e dal costo assurdo, il cibo non è solo un modo per nutrire il corpo, per alcuni, è un’esperienza esistenziale e una forma d’arte profonda che può esprimersi in vari aspetti della vita, non diversamente da un’opera d’arte riflessiva o da un film ben sceneggiato.

Questo rinascita nel mondo della preparazione dei pasti ha probabilmente influenzato film come Pig, offrendo al pubblico più generico un ottimo prodotto ed esponendo allo stesso tempo quel pubblico a un’intera cultura di cui forse non era a conoscenza.

E come per ogni grande fenomeno culturale, era solo questione di tempo prima che qualcuno da qualche parte decidesse di fare un film dell’orrore su questo tema, e questo sembra essere esattamente il caso di The Menu prodotto dalla Searchlight.

L’attore veterano Ralph Fiennes interpreta un eccentrico chef e maestro di cucina impegnato a preparare un menù diverso da tutti gli altri per la sua clientela esclusiva nel suo ristorante riservato. Un menu che, in mancanza di una frase migliore, è semplicemente da urlo.

Prima che lo chef Slowik serva un pranzo micidiale, ecco tutto quello che sappiamo finora su The Menu.

Abbiamo i trailer di The Menu

Il primo trailer di The Menu ne definisce il tono e i personaggi, lasciando la trama un po’ più ambigua. Il personaggio di Anya Taylor-Joy sembra essere la “via d’accesso” del pubblico a un mondo culinario così eccessivamente stravagante da rasentare l’assurdità.

Sebbene il film trasmetta certamente l’atmosfera di un thriller-horror, ci sono elementi tipici della dark comedy associati a una sensazione di suspense che si potrebbe tagliare con un coltello, con il personaggio di Nicholas Hoult che fa un’affermazione impropria sul cibo che sta gustando proprio dopo che lo chef Slowik ha fatto un discorso estremamente inquietante e drammatico.

Searchlight Pictures ha rilasciato il secondo trailer il 10 agosto, dandoci uno sguardo più approfondito sulla trama del film, compreso il fatto che il personaggio di Anya Taylor-Joy non sembra essere presente a questo pasto stravagante.

Abbiamo anche uno sguardo su alcune delle bizzarre pietanze che Il menu servirà ai suoi ignari commensali. Il 21 ottobre, inoltre, sono state girate alcune nuove riprese, che mostrano alcuni degli ospiti presuntuosi presenti nell’esclusivo ristorante.

Quando e dove esce The Menu?

L’intero pasto di tre portate costituito da The Menu sarà servito esclusivamente nelle sale giovedì 17 novembre. Non si sa ancora se e quando verrà pubblicato in streaming, ma dato che si tratta di un film distribuito in Italia dalla Disney, potrebbe arrivare sulla piattaforma nel giro di qualche mese al massimo. Il film è stato presentato anche al Fantastic Fest 2022.

Qual è la trama di The menu?

Come tutti i fan del cinema horror sanno, andare su un’isola misteriosa situata nel bel mezzo del nulla e di proprietà di un eccentrico maniaco è probabilmente una pessima idea che porterà il pubblico a urlare ai protagonisti sullo schermo e a dire loro di non fare quel genere di cose.

Eppure, questo non ha impedito al giovane Tyler e alla sua ragazza Margot di recarsi su una di queste isole. Il motivo? È la casa di uno chef esecutivo di fama mondiale, lo chef Slowik, di cui Tyler è un grande ammiratore. Tyler stesso è un buongustaio certificato e non potrebbe rifiutare l’invito di uno chef di tale fama, anche se Margot non capisce bene perché sia una cosa così importante.

Margot e Tyler non sono gli unici a essere stati invitati per questo pranzo esclusivo, perché anche alcune delle persone più ricche e di classe sono nvitate a recarsi al ristorante e a prendere parte all’ultimo capolavoro di Slowik. All’arrivo, alcuni ospiti si rendono conto che c’è qualcosa di strano, e non si tratta del profumo di un sushi mal riuscito. No, sembra che Slowik stia preparando qualcosa di molto più pericoloso, ed è solo questione di tempo prima che ciò che ha pianificato si realizzi.

Chi fa parte del cast di The Menu?

La leggenda della recitazione e candidato all’Oscar Ralph Fiennes non è nuovo all’interpretazione di personaggi malvagi, e Chef Slowik non sembra essere da meno. Oltre ad aver interpretato figure iconiche come Ramses ne Il principe d’Egitto e Lord Voldemort nella serie di Harry Potter, Fiennes ha persino affrontato un esame nella vita reale dopo aver interpretato l’antagonista terribilmente malvagio di Schindler’s List.

Il personaggio che ha interpretato era così malvagio che chi lo ha visto ha pensato che Fiennes condividesse le sue stesse idee. Se questa non è una prova di quanto sia bravo a interpretare i cattivi, allora non sappiamo cosa lo sia.

La protagonista Margot sarà interpretata da Anya Taylor-Joy. Dopo la sua performance dirompente in The Witch, la Taylor-Joy ha avuto una carriera di grande successo, con progetti di alto profilo come Split, Ultima notte a Soho, La regina degli scacchi e The Northman. Margot sembra essere il personaggio più concreto del film, rifiutando questo assurdo snobismo quando si tratta di cibo.

Lo stesso non si può dire per Tyler di Nicholas Hoult, un personaggio snob come pochi quando si tratta di arti culinarie. Sebbene non abbia lavorato con Taylor-Joy durante le riprese del kolossal vincitore dell’Oscar, Mad Max: Fury Road, l’attrice si unirà allo stesso universo nel prossimo spin-off: Furiosa.

Il cast principale è infine completato da John Leguizamo, Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith Light, Hong Chau, Christina Brucato, Arturo Castro, Reed Birney e Rob Yang.