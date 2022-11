Avatar 2, il trailer finale è davvero emozionante e mostra un micidiale attacco

Il terzo e ultimo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua è arrivato, rivelando un ultimo sguardo completo al sequel prima del suo debutto nelle sale il mese prossimo.

È arrivato il terzo e ultimo trailer di Avatar: La via dell’acqua, che anticipa l’epico assalto dell’RDA al clan Metkayina. Sequel del film di maggior incasso di tutti i tempi, La via dell’acqua è scritto e diretto ancora una volta da James Cameron, ambientato più di dieci anni dopo l’Avatar originale, segue la famiglia Na’vi di Jake e Neytiri alle prese con i vari pericoli presenti su Pandora. Avatar: La via dell’acqua ha già ottenuto due trailer che mostrano l’incredibile azione subacquea del sequel. Ora è arrivato il consueto terzo e ultimo trailer.

Questa settimana, durante il Monday Night Football, è stato rilasciato il terzo e ultimo trailer, poi condiviso dal canale YouTube ufficiale di del film. Il trailer offre un ultimo sguardo completo all’attesissimo sequel prima dell’uscita nelle sale il prossimo mese, il 14 dicembre.

Perché Jake e la sua famiglia si dirigono verso la tribù dell’acqua in Avatar 2

Mentre l’Avatar originale mostrava come Jake si fosse avvicinato al clan Omaticaya, abitante della foresta, il sequel sposta l’attenzione sulle popolazioni acquatiche di Pandora. All’inizio del trailer conclusivo, Jake si rivolge alla tribù dell’acqua, il clan Metkayina, per cercare di tenere al sicuro la sua famiglia.

In base al video, sembra che la famiglia Sully stia cercando rifugio lontano dall’Amministrazione per lo Sviluppo delle Risorse. L’operazione mineraria è stata introdotta nel primo Avatar e ritorna nel sequel con la sua forza di sicurezza guidata ancora una volta dal colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang).

Nonostante sia stato ucciso da Neytiri nel primo Avatar, Quaritch è stato riportato in vita dalla RDA diventando un Ricombinante, un avatar incorporato con i ricordi di un soldato umano. Quaritch ricorda quindi che Jake si era schierato con i Na’vi nel primo film e cercherà di vendicarsi di lui e della sua famiglia nel sequel. Il trailer finale di Avatar: La via dell’acqua rivela solo un piccolo assaggio dell’assalto totale dell’RDA al clan Metkayina.

Fin dai primi giorni della promozione di Avatar, è stato chiaro che il sequel di Cameron era incentrato su due concetti principali: l’acqua e la famiglia. La straordinaria avventura subacquea del sequel, per la quale Cameron e la sua compagnia hanno dedicato molto tempo allo sviluppo di nuove tecnologie, è in bella mostra nel trailer definitivo, così come i temi legati alla famiglia, che saranno la forza trainante del conflitto.

Con il trailer finale di Avatar: La via dell’acqua che fa il suo ultimo salto al pubblico, l’unica cosa che resta da fare è aspettare per vedere se l’attesissimo sequel sarà all’altezza dell’immenso clamore.