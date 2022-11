Top Gun: Maverick, ecco quando arriverà in streaming e su quale piattaforma

A quasi sei mesi dal debutto nelle sale del sequel di Tom Cruise, Top Gun: Maverick è stata finalmente rivelata la data di uscita in streaming.

Tom Cruise è tornato al suo iconico ruolo di pilota del 1986 all’inizio di quest’anno per l’atteso sequel, Top Gun: Maverick ha superato ogni aspettativa in termini di accoglienza, sia dal punto di vista critico che economico. Il sequel è uno dei blockbuster meglio recensiti dell’anno, e gli incassi di Top Gun 2 sono stati incredibili per tutta l’estate.

Questo ha permesso al film di diventare il più grande incasso del 2022 a livello mondiale diventando anche il più importante film di Tom Cruise dopo aver guadagnato 1,4 miliardi di dollari. Finora il film è stato disponibile solo nelle sale e a noleggio.

Quando e dove vedere Top Gun: Maverick in streaming

A quasi sei mesi dall’uscita nelle sale, Top Gun: Maverick è stato finalmente confermato per lo streaming, Paramount+ ha annunciato oggi che il film numero uno del 2022, sarà disponibile in streaming a livello globale sul servizio a partire da giovedì 22 dicembre, Italia compresa.

L’uscita arriva proprio prima di Natale e quasi sette mesi dopo il debutto del film nelle sale. In precedenza, Paramount aveva preso in considerazione la possibilità di distribuire Top Gun: Maverick direttamente in streaming durante il COVID, ma Tom Cruise ha continuato a sostenere che il film aveva il potenziale per entrare in contatto con il pubblico nelle sale cinematografiche.

Top Gun: Maverick la data di uscita in streaming è una spinta finale per gli Oscar

La data di uscita in streaming di Top Gun: Maverick in streaming è una mossa intelligente da parte di Paramount, l’arrivo durante le festività natalizie potrebbe attirare un gran numero di nuovi abbonati al servizio di streaming, dato che le famiglie potrebbero riunirsi per vedere il film.

Sembra anche una mossa brillante da parte della Paramount per spingere ancora una volta Top Gun 2 e Tom Cruise a partecipare ai premi. Il sequel è diventato un concorrente inaspettato per le nomination agli Academy Awards e ad altri riconoscimenti.

La Paramount che rilascia Top Gun: Maverick in streaming a dicembre arriva nello stesso momento in cui molti altri studios stanno rilasciando nelle sale cinematografiche film che si candidano ai prossimi premi. Universal distribuirà presto il film semi-autobiografico di Steven Spielberg The Fabelmans, mentre Netflix ha Glass Onion: A Knives Out Mystery uscirà sul servizio di streaming il giorno dopo Top Gun 2 su Paramount+.

Anche altri potenziali candidati ai premi, come Emancipation – Oltre la libertà di Will Smith su Apple TV+ e Babylon di Damien Chazelle, usciranno quest’inverno e sperano di lasciare un’impronta sulla giuria degli Oscar.

Dal momento che Top Gun: Maverick è uscito durante l’estate e ben prima della tradizionale stagione dei premi a Hollywood, il lancio in streaming potrebbe essere il modo in cui la Paramount spinge il sequel di Tom Cruise a tornare in auge.

Mentre tutte le nuove uscite si contendono l’attenzione e fanno sì che gli spettatori si ricordino di loro, Top Gun 2 può entrare in scena e ricordare a tutti ciò che lo ha reso così speciale. Le votazioni per le nomination agli Oscar iniziano a metà gennaio 2023, quindi Top Gun: Maverick sarà distribuito in streaming in un momento molto opportuno.