John Wick 4, una nuova immagine mostra Keanu Reeves alle prese con i nunchaku

L’attesissimo quarto capitolo della serie “John Wick” arriverà nelle sale il 24 marzo 2023.

Il killer più leggendario del mondo tornerà presto sul grande schermo con l’attesissimo film della Lionsgate John Wick: Chapter 4. A pochi mesi dall’uscita del film, lo studio ha presentato una nuova immagine del protagonista letale preferito da tutti. In una nuova immagine pubblicata da Entertainment Weekly, l’iconico eroe del film, interpretato ancora una volta da Keanu Reeves, viene visto di nuovo in azione contro un avversario in completa tenuta militare.

Si vede John Wick impugnare dei nunchaku mentre il suo nemico sembra nascondersi dietro un muro, probabilmente non aspettandosi che l’assassino più prolifico del mondo stesse aspettando un’imboscata. È possibile che questo nemico sia un membro dell’Alta Tavola, il consiglio dei signori del crimine che funge da gruppo antagonista della serie di John Wick.

Tuttavia, la trama del film, diffusa dalla Lionsgate, dice che in John Wick: Chapter 4, il killer “dovrà affrontare un nuovo nemico con alleanze potenti in tutto il mondo e forze che trasformano i vecchi amici in nemici”, quindi è possibile che questo nemico faccia parte di una fazione separata o di un avversario diverso.

Il quarto capitolo sarà il sequel di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum del 2019. I primi tre film hanno visto John Wick costretto a tornare nel mondo criminale che aveva abbandonato e, sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, sembra quasi una garanzia che Wick continuerà il suo viaggio per sconfiggere l’Alta Tavola.

Questo è vero soprattutto se si considera che alla fine di Parabellum Wick si è alleato con un boss del crimine chiamato Bowery King (Laurence Fishburne) nel tentativo di sconfiggere il sindacato dell’Alta Tavola una volta per tutte.

Oltre a Reeves e Fishburne, numerose star nuove e di ritorno saranno impegnate in questa azione ad alta intensità. Riprenderanno i loro ruoli dai film precedenti Lance Reddick e Ian McShane, quest’ultimo nel ruolo di Winston, il proprietario del Continental Hotel. Tuttavia, si uniranno al cast anche diversi volti nuovi, tra cui Scott Adkins, Donnie Yen, Clancy Brown e Marko Zaror. Inoltre è stato rivelato che la star di It, Bill Skarsgård, si unirà al film in un ruolo importante come membro dell’Alta Tavola.

Il quarto capitolo non sarà di certo l’ultimo di John Wick sullo schermo, poiché sono già in programma le riprese di John Wick: Capitolo 5. Inoltre, è prevista la realizzazione di uno spinoff. Attualmente è in produzione anche un film spinoff, Ballerina, con protagonista Ana de Armas, in cui Reeves e McShane riprenderanno i loro ruoli. Nel 2023 è prevista anche una mini serie ambientata nell’universo di John Wick, The Continental.

Per il quarto capitolo è tornato alla regia Chad Stahelski, che ha diretto i tre capitoli precedenti, il film è stato prodotto da Stahelski, Erica Lee e Basil Iwanyk tramite le case di produzione Summit Entertainment e Thunder Road Pictures da una sceneggiatura di Shay Hatten e Michael Finch.

John Wick: Chapter 4 sarà distribuito da Lionsgate il 24 marzo 2023.