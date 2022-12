10 migliori film non natalizi che si svolgono durante il Natale da vedere in questo periodo

Sia che qualcuno aspetti fino a metà dicembre per guardare i suoi film di Natale preferiti o che inizi con il primo di novembre, c’è sempre qualcosa di confortevole, rassicurante e familiare in queste storie.

Ma che dire dei film che sono ambientati intorno al 25 dicembre e che presentano decorazioni allegre e neve, ma che in realtà non riguardano il periodo delle feste? I fan del cinema sono appassionati dei film che si sentono festosi ma non hanno una trama legata alle vacanze invernali. Dai film d’azione alle commedie, ecco i film non natalizi che si sentono perfetti per questo periodo dell’anno.

Batman – Il ritorno (NOW)

Batman – Il ritorno ha trame interessanti ed è anche un film che molte persone associano al Natale. All’inizio, il pubblico impara la storia del Pinguino e l’intero film ha molti aspetti festivi. Batman Returns si svolge durante il Natale, molti dicono che questo periodo sia la prima cosa che gli viene in mente pensando al film.

Iron Man 3 (Disney+)

Iron Man 3 è un film ambientato durante le vacanze invernali, ed è un altra pellicola a cui molte persone pensano quando immaginano film natalizi. Mentre alcuni fan credono che potrebbe essere chiamato un vero e proprio film di Natale, altri lo associano semplicemente alla stagione delle vacanze. In entrambi i casi, il film sembra decisamente natalizio, aggiunge un elemento divertente e speciale alla storia già ricca di azione. Shane Black ha scritto e diretto il film ed è noto per ambientare le storie il 25 dicembre. Sarà un caso?

Harry Potter e la pietra filosofale (Netflix)

Il primo film dell’amato franchise di Harry Potter è incentrato su Harry che impara a conoscere il magico mondo di Hogwarts, ma presenta anche alcune scene natalizie. Quando gli studenti e gli insegnanti festeggiano questo periodo dell’anno fanno un grande pasto e Harry non torna dai Dursley per le vacanze, dato che Hogwarts è diventata la sua nuova casa.

Questo film non è un film di Natale di per sé, ma la magia e anche le scene natalizie lo rendono un molto piacevole da guardare soprattutto in questo periodo.

In Bruges – La coscienza dell’assassino

Moltissime persone amano guardare i film ambientati durante il Natale o che hanno qualche tipo di connessione con esso, ma non sono intrinsecamente film di Natale, uno di questi è In Bruges – La coscienza dell’assassino. I fan amano le grandi citazioni di Harry in In Bruges e il film è sicuramente troppo scuro e pieno d’azione per essere veramente un film di Natale, ma ricorda alle persone questa stagione.

Prova a prendermi (Amazon Prime)

Prova a prendermi è un grande film che si svolge durante le vacanze invernali perché diversi punti chiave della trama accadono a Natale. Frank viene arrestato e poi liberato il giorno di Natale e Carl e Frank hanno anche un importante conversazione proprio in questo giorno. Questo film è famoso grazie alla performance di Leonardo DiCaprio ed è anche interessante ricordare che è ambientato durante il Natale.

Fratellastri a 40 anni (Amazon Prime noleggio)

Fratellastri a 40 anni è amato grazie alle sue scene esilaranti e alla premessa di uomini adulti che non dimostrano la loro età. Per molti spettatori Fratellastri a 40 anni sicuramente è considerato come un film non natalizio ma che si svolge in questo periodo dell’anno. È facile convincersi che sia invece proprio un film natalizio visto che finisce la mattina di Natale e una scena cruciale si svolge intorno al Natale.

C’è una scena divertente quando Brennan e Dale sono sonnambuli durante il Natale e portano l’albero nella camera dei loro genitori. Il padre si arrabbia e li sveglia, da lì scoppia il caos.

Arma letale (NOW)

Molti si sono chiesti se anche Arma letale non fosse, sotto sotto, un film natalizio, diversi fan del film hanno risposto che conta come un grande film da guardare durante le vacanze. Ci sono molti momenti classici nel franchise di Arma letale e mentre la storia potrebbe essere ambientata in qualsiasi momento dell’anno, ai fan piace pensare che sia ambientato in questo periodo. D’altro canto è Shane Black ad aver diretto il film, quindi è molto probabile.

Go – Una notte da dimenticare

La domanda è sempre dietro l’angolo: Go – Una notte da dimenticare si può definire un film di Natale? la risposta più gettonata è che alcuni fan lo trovano perfetto da guardare mentre stanno mettendo le luci sull’albero. Quindi diciamo sì a Go – Una notte da dimenticare come film natalizio.

Il film presenta un cast impressionante, con Melissa McCarthy, Taye Diggs, Timothy Olyphant, Sarah Polley e Katie Holmes, si apre con Ronna che lavora in un negozio di alimentari durante le vacanze. La narrazione del film ottiene un elogio in quanto racconta la storia di un affare di droga da diversi punti di vista, ma è anche ambientato a Natale.

L.A. Confidential (Disney+)

Quando le persone pensano ai film di Natale, immaginano una trama per famiglie ed è divertente immaginare un film d’azione che si svolge durante questa stagione. L.A. Confidential quindi è un grande film di Natale, non è solo un film molto apprezzato su Los Angeles e racconta la storia di poliziotti che indagano su un omicidio, ma è anche un film non natalizio che ha canzoni di Bing Crosby e sembra proprio ambientato nel periodo di festa.

Il lato positivo (Netflix)

Quando si tratta di film non natalizi ma che strizzano l’occhio a questo periodo dell’anno è facile che salti fuori il titolo Il lato positivo. Si può notare chiaramente che non fa mai riferimenti diretti al Natale, ma alla fine ci sono luci ovunque e molto altro.

La storia è ambientata in parte a Natale ed è sicuramente uno sguardo cupo, ma alla fine commovente, sull’innamoramento e su come andare avanti con il passato e sentirsi più fiduciosi per il futuro. Questi temi funzionano bene per la stagione delle vacanze. Quindi perfetto da vedere in questo periodo.