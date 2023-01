Hunters 2, uscito il trailer e mostra Al Pacino e Logan Lerman dare la caccia a Hitler

La seconda stagione vede gli Hunters diretti in Sud America, ci saranno nuovi membri che si uniranno per la caccia e alcuni segreti verranno svelati. Hunters 2 sta arrivando tra pochissimo.

Amazon Studios ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della seconda e ultima stagione di Hunters, poche settimane dopo aver pubblicato il teaser trailer. Questo filmato completo relativo alla seconda stagione, che racconta delle gesta di una squadra di cacciatori di nazisti ambientata negli anni Settanta, è servito come introduzione anticipando nuovi dettagli importanti su ciò che dobbiamo aspettarci da questa stagione che si è fatta a lungo attendere.

Il nuovo trailer

Il nuovo trailer mostra il gruppo che si riunisce per la caccia dopo che le loro imprese in Europa sono andate in fumo. In questa stagione, la missione dei Cacciatori è dare la caccia al nazista più famoso della storia, Adolf Hitler, dopo che Jonah scopre essere ancora in vita e nascondersi da qualche parte segretamente in Sud America.

Nel trailer lo si sente la sua voce interrogarsi sulla morte di Hitler. “Hanno trovato il suo corpo e lo hanno semplicemente bruciato. Ci credi davvero?”. Con questa domanda tutto viene rimesso in discussione. Il trailer rivela anche come la squadra si prepara ad aggiungere nuovi membri al gruppo, nel frattempo anche il gruppo di Hitler si prepari al loro arrivo.

In tutto questo, Meyer Offerman (Al Pacino) si imbatte in una minaccia che potrebbe svelare il suo segreto ed far venire alla luce la sua vera identità, il che potrebbe portare a conseguenze impreviste per gli Hunters, a seguito del piano di vendetta di Offerman che è stato precedentemente rivelato nel teaser trailer.

Come si evince da questo nuovo trailer, la stagione 2 di Hunters tornerà con tutti i personaggi abituali della serie: Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany, Greg Austin e la nuova series regular Jennifer Jason Leigh.

Data di uscita

La seconda stagione andrà finalmente in onda sugli schermi televisivi, in anteprima solo su Prime Video in più di 240 Paesi in tutto il mondo il 13 gennaio, tre anni dopo la conclusione della prima stagione della serie di cospirazione drammatica.

Hunters è prodotto da Amazon Studios, Monkeypaw productions e Halcyon Studios. La serie è stata creata e prodotta esecutivamente da David Weil, che funge anche da showrunner insieme a Peele e Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions. Davide Ellender e Matt Loze degli Halcyon Studios sono anche produttori esecutivi.