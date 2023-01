You 4, il poster della nuova stagione ci racconta qualcosa di Joe e non solo

Il poster della quarta stagione di You di Netflix annuncia il nuovo inizio di Joe Goldberg, con Penn Badgley che dà il via all’ultimo capitolo circondato da nuovi membri del cast.

L’ultimo poster della quarta stagione di You annuncia un nuovo capitolo della vita di Joe Goldberg. Con Penn Badgley nel ruolo del protagonista, You di Netflix è la storia di un astuto stalker con manie di romanticismo che ogni stagione sceglie una nuova preda rappresentata da una donna attraente, che spesso finisce per morire.

Nel corso della serie sono stati esplorati il passato e le tendenze oppressive del personaggio, con Joe che ha persino tentato di cambiare un po’ le sue abitudini nella terza stagione di You a causa del suo nuovo status di marito e padre.

Tuttavia, il cambiamento non è durato a lungo e la stagione si è conclusa con lui che volta pagina dopo aver finto la sua morte e ucciso sua moglie Love (Victoria Pedretti), dirigendosi in Europa per la quarta stagione.

I poster successivi rilasciati hanno rivelato che ora si fa chiamare Jonathan Moore, lavora come professore a Londra e ha un nuovo gruppo di personaggi con cui interagire, anche se sta ancora cercando di riallacciare i rapporti con Marienne (Tati Gabrielle), la donna che è scappata nel finale della terza stagione di You. Ora, l’account Twitter ufficiale della serie ha rivelato un nuovo poster per la stagione, affermando che Joe sta “iniziando un nuovo capitolo” a Londra.

Joe non può continuare a sfuggire al suo passato in You 4

Gran parte della campagna pubblicitaria della quarta stagione è stata incentrata su Joe che riflette e cerca di sfuggire al suo passato e alla sua vecchia identità. Tuttavia, sarà difficile per il personaggio farlo, considerando che in un poster rilasciato in precedenza viene mostrato mentre continua a perseguitare Marienne a Parigi, nonostante il suo lavoro di professore a Londra.

Inoltre, ci sono molti personaggi le cui storie sono state lasciate in sospeso e che potrebbero comparire oltreoceano e perseguire Joe per vari scopi, tra cui Ellie Alves (Jenna Ortega) e Matthew Engler (Scott Speedman).

Sebbene You si basi sul fatto che Joe riesca a fuggire da tutto e a ricominciare da capo con una nuova identità, cosa che funge da finale per più stagioni, sono stati lasciati in vita abbastanza personaggi delle puntate precedenti da rendere impossibile mantenere questa formula per la serie.

Il suo personaggio sembra spesso perseguitato dal passato, anche se non abbastanza da tentare di fare ammenda o di correre molti rischi nel presente, un’altra caratteristica che andrebbe aggiornata nella quarta stagione.

Certo, sarebbe contrario alla natura di base dello show se Joe facesse dei veri passi avanti per cambiare, ma vederlo più influenzato dai passi falsi del passato al punto da avere un impatto significativo sugli eventi delle prossime stagioni sarebbe un cambiamento intrigante.

È possibile un nuovo capitolo per Joe?

È stato facile per Joe iniziare un nuovo capitolo nella prima stagione, quando è riuscito a coprire le sue tracce come uomo single e a trasferirsi dall’altra parte del paese, ma sarà più difficile per lui farlo nella quarta stagione.

Il suo status è cambiato in modo significativo nella terza stagione, dato che all’inizio era sposato e aveva un figlio, e sarà interessante vedere come continuerà a superare questa storia nell’ultima parte.

Anche se ha inscenato la sua morte, ha ucciso la moglie, ha dato il suo bambino a una coppia fidata e ha cambiato nuovamente identità in vista della quarta stagione, il materiale pubblicitario ha lasciato intendere che tornerà alle sue vecchie abitudini, quindi sarà interessante vedere come questo nuovo capitolo complicherà ulteriormente gli schemi della serie.