Carnival Row 2, è uscita il trailer ecco cosa ci rivela sull’attesissimo finale di stagione

Rilasciato il trailer della seconda stagione di Carnival Row, che rivela un primo sguardo al finale di stagione della serie Prime Video con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Il trailer della seconda stagione di Carnival Row è stato rilasciato da Prime Video, rivelando uno sguardo alla stagione finale della serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne. Dopo che la prima stagione ha debuttato nel 2019 e la serie è stata rinnovata per la seconda nello stesso anno, i nuovi episodi sono finalmente previsti per il 17 febbraio 2023.

Tuttavia, lo streamer ha confermato che questa sarà l’ultima stagione di Carnival Row, che concluderà la sua storia fantasy. Lo show ha come protagonisti Orlando Bloom nel ruolo dell’ex ispettore Rycroft “Philo” Philostrate e Cara Delevingne nel ruolo della fata Vignette Stonemoss.

In vista dell’ultima stagione, Prime Video ha pubblicato il trailer dove mostra creature e umani spinti sull’orlo di una guerra totale.

Bloom è chiamato ancora una volta a indagare su una pericolosa rapina al treno commessa dalla Delevingne e da un gruppo di fate. La star del Signore degli Anelli è dubbiosa sul loro futuro nel mondo fantastico, nelle conseguenze, il Cancelliere del Burgue Jonah Breakspear orchestra l’esecuzione pubblica dei sedicenti faerie.

Poiché la coesistenza non è più un’opzione, la relazione tra Philo e Vignette viene messa in pericolo, Philo avverte Vignette che, se andrà a cercare gli umani, tutte le Fila verranno bruciate.

Cosa rivela il trailer della seconda stagione di Carnival Row

La seconda stagione di Carnival Row potrebbe finire con un colpo al cuore. Guidate da Vignette, le fate inviano un chiaro messaggio agli umani con una rapina al treno e la pubblica esposizione di uno dei soldati a bordo.

La risposta di Breakspear è in linea con quanto gli spettatori hanno visto dello spietato Cancelliere nella prima stagione. Egli ordina e supervisiona l’esecuzione di sospetti faerie sediziose nella piazza della città di Row, offrendo le loro teste in dono agli abitanti umani della città. L’inquieto politico invia un messaggio sia alle fate sia a coloro che simpatizzano con loro e con la loro lotta per la libertà. La lotta delle fate, pur essendo per una causa necessaria, lascerà dietro di sé una scia di morte.

Poiché la seconda stagione è il capitolo finale di Carnival Row, lo spargimento di sangue e le battaglie saranno un tema ricorrente. Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che potrebbero minacciare il suo stesso destino e il futuro di Carnival Row. Anche Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e Agreaus Astrayon (David Gyasi) sono destinati ad affrontare l’incertezza quando sembrano imbattersi in una civiltà misteriosa.

La serie avrà un nuovo showrunner per la seconda stagione: Erik Oelson prenderà il posto di Marc Guggenheim dopo la sua uscita dalla serie originale di Prime Video al termine della prima stagione. Oelson è conosciuto soprattutto per il suo lavoro come showrunner della terza stagione della serie Daredevil di Netflix e come produttore esecutivo di The Man in the High Castle di Prime Video.

Indubbiamente, dopo la pubblicazione del trailer della seconda stagione di Carnival Row, sono in serbo ancora molte sorprese. I destini di Philo e Vignette sono in cima alla lista, poiché sembra improbabile che entrambi possano superare un conflitto come quello visto nel trailer.

La loro complicata relazione sarà nuovamente messa alla prova, ma soprattutto le vite e il futuro di umani e creature saranno in pericolo. La continua lotta contro le ingiustizie commesse da Breakspear e dai leader umani del Burgue sarà il fulcro della serie, che mira a una conclusione soddisfacente dell’amata serie fantasy.

La seconda stagione di Carnival Row debutterà su Prime Video il 17 febbraio, con due episodi in onda ogni settimana per cinque settimane.