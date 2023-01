Mercoledì 2, data di uscita, rinnovo, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Dopo il finale della prima stagione di Mercoledì firmato da Tim Burton, ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della Famiglia Addams di Netflix.

(*ATTENZIONE! Questo articolo contiene SPOILER per la prima stagione di Mercoledì!*)

La serie della Famiglia Addams su Netflix apre alla possibilità di una seconda stagione. Diretta da Tim Burton, la prima stagione, composta da otto episodi, racconta di Mercoledì Addams mandata alla Nevermore Academy, un collegio per “reietti” dotati di poteri soprannaturali.

La prima stagione è incentrata principalmente sull’adattamento della protagonista nella nuova scuola e sulla risoluzione di un mistero di omicidio che ha colpito i suoi genitori Morticia e Gomez Addams 30 anni prima. Sebbene la serie sia incentrata sulla crescita della Mercoledì interpretata da Jenna Ortega, gli inquietanti membri dell’iconica famiglia Addams sono ancora parte integrante della trama degli omicidi.

Mercoledì Addams potrebbe aver già risolto il mistero principale della prima stagione, smascherando Tyler come il mostro Hyde e Miss Thornhill, alias Laurel Gates, come la vendicativa assassina outsider, ma il finale della prima stagione lascia intendere che c’è ancora una storia da raccontare.

Il finale si assicura di lasciare alcune domande scottanti senza risposta e alcune questioni in sospeso, dato che il personaggio gotico di Jenna Ortega si è già fatto dei nemici durante le sue indagini sugli omicidi. È quindi più che probabile che Mercoledì scopra altri segreti della famiglia Addams e indaghi sul suo nuovo stalker in una nuova stagione.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Mercoledì, compresa la potenziale data di uscita, la trama e il cast.

Si farà la seconda stagione di Mercoledì? Cosa è stato detto

La seconda stagione di Mercoledì è stata ufficialmente rinnovata da Netflix. La piattaforma di streaming di solito non concede ai nuovi show subito molte stagioni, ma visto il grandioso successo ottenuto dalla prima stagione non ha esitato a comunicare l’arrivo della seconda.

Inoltre, poiché Mercoledì non è stato adattato da un libro o da un film che prevede già un piano di più stagioni, lo stato di rinnovo della serie si è bastato in gran parte sulla popolarità della prima stagione al momento dell’uscita, che ha già battuto molti record, .

Netflix ha pubblicato un video per annunciare ufficialmente il rinnovo per la seconda stagione di Mercoledì

Il co-creatore Alfred Gough, aveva rivelato di aver già discusso della prospettiva di una seconda stagione, poiché ritiene che “ci sia sicuramente molto altro da esplorare nel mondo degli Adams”.

Il servizio di streaming di solito rinnova gli show entro tre mesi dalla prima stagione, Pertanto, ci si aspettava un annuncio intorno a febbraio 2023, invece non hanno perso tempo. Se Tim Burton tornerà per la seconda stagione, segnerà la prima volta, dopo Batman Returns del 1992, che dirigerà un “sequel” di uno dei suoi progetti.

Previsione sulla data di uscita della stagione 2 di Mercoledì

Sebbene l’intervallo tra una stagione e l’altra degli show originali di Netflix sia variabile, la data di uscita della seconda stagione di Mercoledì può essere prevista in base alla tempistica di produzione della prima stagione. Netflix ha ufficialmente annunciato la prima stagione nel febbraio 2021, mentre le riprese sono iniziate nel settembre 2021.

Poiché Mercoledì ha debuttato poco più di un anno dopo l’inizio delle riprese, anche la seconda stagione richiederà probabilmente almeno un altro anno dopo il rinnovo ufficiale. Tuttavia, Mercoledì è un caso particolare, dato che i contenuti della Famiglia Addams sono tipicamente pensati per le uscite autunnali. Per questo motivo, la data di uscita della seconda stagione potrebbe aggirarsi al più presto intorno al novembre 2023, ma potrebbe essere posticipata a un inquietante debutto invernale.

In che modo il finale prepara la storia della seconda stagione

Il finale della prima stagione di Mercoledì presenta molte questioni in sospeso che richiedono un’altra stagione per essere risolte, quindi è più che probabile che la serie TV della Famiglia Addams torni per un secondo mistero con omicidio. Nel finale della prima stagione, il personaggio principale torna a casa per le vacanze estive solo per ricevere messaggi minacciosi da un numero misterioso.

I messaggi includono immagini di Mercoledì che parla con Tyler nella caffetteria e di Xavier che le regala un nuovo telefono, con Mercoledì che ipotizza di avere un proprio stalker malvagio. Il finale della prima stagione di delinea quindi un misterioso nemico per il personaggio principale, suggerendo che il piano di Joseph Crackstone per eliminare i reietti non è del tutto finito.

La sequenza finale della prima stagione rivela inoltre che Tyler può ancora trasformarsi in un Hyde, il che lascia intendere che tornerà per vendicarsi della figlia di Morticia e Gomez. La prima stagione aveva anche accennato a una potenziale storia d’amore tra la sedicenne Mercoledì Addams e Xavier Thorpe, che potrebbe finalmente realizzarsi nella seconda stagione, ora che Tyler è stato catturato.

Inoltre, la prima stagione non ha mai dato una risposta definitiva sul ritorno di Bianca Barclay alla Nevermore Academy, con una seconda stagione che presumibilmente esplorerà meglio il culto di sua madre. Dal momento che Mercoledì ha avuto un anno molto positivo alla Nevermore, è possibile che la seconda stagione veda suo fratello Pugsley Addams diventare uno studente.

Quali membri del cast potrebbero tornare nella seconda stagione di Mercoledì

La maggior parte del cast principale della prima stagione potrebbe tornare per la seconda stagione, tra cui Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Emma Myers nel ruolo di Enid, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier, Joy Sunday nel ruolo di Bianca e Moosa Mostafa nel ruolo di Eugene.

Poiché il destino del personaggio di Christina Ricci, Laurel Gates, è stato lasciato piuttosto ambiguo, non è chiaro se l’attrice di Mercoledì della Famiglia Addams degli anni ’90 tornerà. Tra gli attori che probabilmente non torneranno nella seconda stagione c’è Gwendoline Christie, il cui personaggio di Larissa Weems è stato ucciso nel finale. La seconda stagione di vedrà senza dubbio il ritorno di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Fred Armisen, che interpretano rispettivamente Morticia, Gomez, Pugsley e Fester Addams.