Alice in Borderland 2, cosa succede ad Arisu e Usagi dopo la seconda stagione

Le storie di Arisu e Usagi continuano oltre Alice in Borderland nel manga, che potrebbe servire da ispirazione per una stagione 3 di Alice in Borderland.

(ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER per la stagione 2 di Alice in Borderland e per i manga Alice in Borderland e Alice in Borderland Retry*)

Cosa succede ad Arisu e Usagi dopo la stagione 2 di Alice in Borderland è una domanda a cui i manga Alice in Borderland e Alice in Borderland Retry possono aiutare a rispondere. Il finale della seconda stagione sembra aver concluso la storia dello show, ma c’è ancora molto da scoprire nei viaggi della coppia, anche se il conflitto principale è già stato risolto.

È difficile dire se Alice in Borderland avrà una terza stagione, dato che ha ormai adattato l’intero manga, se non dovesse tornare, gli spettatori possono stare tranquilli perché la storia principale è già stata raccontata.

Il finale della seconda stagione ha seguito abbastanza fedelmente il finale del manga di Alice in Borderland, il che significa che non lascia molto spazio a una terza stagione. Detto questo, la carta del Joker alla fine non era esattamente un elemento del manga, e lasciava intendere che il Joker potrebbe essere il protagonista nella terza stagione.

La storia di Alice in Borderland continua nel manga, ma in un sequel più indipendente che rivela quello che è successo ad Arisu e Usagi dopo le vicende che hanno dovuto affrontare.

Arisu e Usagi si mettono insieme dopo Alice in Borderland

La seconda stagione di Alice in Borderland, che potrebbe essere la stagione finale dello show, si è conclusa con la possibilità di far incontrare Arisu e Usagi nel mondo reale. Questo è ciò che accade nel materiale di partenza: Arisu e Usagi si sposano, come rivela il sequel Alice in Borderland Retry che si svolge alcuni anni dopo il risveglio di Arisu nel mondo reale e vede il ritorno del personaggio a Borderland.

Alice in Borderland Retry rivela anche che Arisu è diventato uno psicologo, molto probabilmente ispirato dalla Regina di Cuori e dalla sua discussione con il Joker.

Usagi, ispirata dalla carriera del padre, ha continuato a praticare l’alpinismo, come promesso durante il periodo trascorso a Borderland, il duo andò in montagna insieme alcune volte, anche se non si ricordarono esattamente di quelle promesse.

Alcuni anni dopo il finale di Alice in Borderland, Arisu e Usagi diventano genitori, questo è infatti il punto di partenza della storia di Alice in Borderland Retry, con lui che deve tornare a casa il prima possibile per aiutare Usagi che sta per partorire. A parte la carta Joker, lo scioccante finale di Alice in Borderland 2 può essere visto come un lieto fine, soprattutto se si considera il manga Alice in Borderland Retry.

Arisu e Usagi non ricordano cosa è successo in Borderland?

Arisu e Usagi non ricordano quello che è successo alla fine della stagione 2 di Alice in Borderland, e lo stesso vale per la fine del manga. Entrambi non hanno mai ricordato quello che è successo a Borderland, compreso il fatto che il loro amore è iniziato lì.

L’unica eccezione si verifica in Alice in Borderland Retry dove, dopo essere stato vittima di un incidente mentre si recava all’ospedale per vedere Usagi, Arisu viene rispedito a Borderland e ricorda tutto ciò che è accaduto durante i giochi battle royale. Tuttavia, quando Arisu supera il gioco Nove di cuori, si risveglia di nuovo nel mondo reale senza alcun ricordo di Borderland.