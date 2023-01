Riuscite ad indovinare chi è dal suo iconico sguardo? È uguale a quando aveva 20 anni – FOTO INCREDIBILE

Forse non tutti lo riconosceranno attraverso questa foto, ma è proprio lui. Un volto noto della tv e uno degli uomini considerati più belli. Ecco di chi si tratta.

Gli indizi della carriera

Nella foto aveva solo 20 anni, ma i più attenti lo riconosceranno. Il suo viso ora è su tutti i giornali internazionali, il suo nome riempie le sale dei maggiori ristoranti. Resterete a bocca aperta quando scoprirete di chi stiamo parlando.

L’uomo misterioso è una vera star italiana ma non solo: arriva da oltreoceano, la sua fama lo precede. È stato in grado di rivoluzionare menù decennali, e non ha mai paura di mettersi in gioco.

È uno dei giudici più temuti di un talent show di cucina. Le sue parole sono sempre taglienti, precise, le persone lo temono. Eppure, infondo, ha un cuore d’oro.

La nostra star ora ha 54 anni, ma continua ad avere il fascino di un 20enne, come in questa foto che lo ritrae nel fiore della sua giovinezza.

Avete capito di chi si tratta? Ecco a voi qualche altro indizio: lui oltre ad essere una stelle della cucina è seguitissimo sui social e molto richiesto in tv. Su Instagram conta più di un milione di follower, che giornalmente lo seguono e gli chiedono consigli per riempire le loro tavole.

La sua città natale è la grande mela, New York, ma la sua carriera ha raggiunto l’apice proprio nel nostro paese grazie ad un famoso programma televisivo. La passione per la cucina è genetica, ereditata dalla sua amata mamma con cui cucinava fin dalla più tenera età.

Ecco chi è il personaggio misterioso

Stiamo per svelarti l’identità del nostro personaggio misterioso. Si tratta proprio di lui, Joe Bastianich.

L’immagine ritrae Bastianich, uno degli chef più richiesti del mondo, quando aveva soli vent’anni. Gli occhi e il fascino sono gli stessi, l’unico cambiamento è la chioma, decisamente meno folta.

A trasmettergli la passione per la cucina è stata la sau mamma, Lidia Matticchio, con cui cucinava nella grande mela. Da quel momento, poi, non si è mai fermato: è andato sempre meglio, conquistando il nostro paese con Masterchef.

Tra i suoi maggiori successi, la pubblicazione del suo album dal titolo “Good morning Italia” nel 2021 e l’apertura del Joe’s American BBQ a Milano, ristorante di carne famosissimo della capitale lombarda, molto gettonato.

Nonostante il suo successo sia qui, Bastianich si divide tra New York e Milano, due grandi metropoli che gli hanno offerto tanto nella vita e a cui lui è profondamente legato.