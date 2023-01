“Devi stare zitta… Hai rotto il c***o!” | Catastrofe Mammuccari e Belen: finsce la puntata e scoppia la rissa

Teo Mammucari e Belen Rodriguez tornano con una nuova stagione de Le Iene ma le cose tra di loro non sembrano funzionare. Un botta e risposta sembra confermare le voci di astio tra i due conduttori. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Teo Mammucari e Belen Rodriguez conducono lo storico programma di Italia 1 Le Iene da ormai un paio di stagioni. I due torneranno per un’altra edizione che si preannuncia irriverente e ricca di servizi d’inchiesta.

Gli spettatori della trasmissione di Parenti sono abituati ai divertenti siparietti tra Belen e Teo Mammucari che si dilettano in balletti giocosi. I due sono soliti punzecchiarsi e stuzzicarsi spesso non facendo mai capire al pubblico quanto stiano scherzando o siano seri. In attesa di nuove puntate delle Iene, l’account ufficiale della trasmissione ha postato in condivisone con Teo Mammucari i “feltlovers” dei Mean tweets.

In sostanza, si tratta di una sorta di backstage del programma che mostra Mammucari leggere dei tweet abbastanza cattivi rivolti proprio a lui. La replica del conduttore non si fa attendere soprattutto in virtù della reazione della sua collega, Belen Rodriguez. Infatti, Ad un certo punto del video proprio Mammucari stanco delle continue risate di Belen Rodriguez sbotta rivolgendosi ad uno dello staff: “”Fai star zitta Belen!”

Vediamo il botta e risposta tra i due.

La “lite furiosa” tra Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Alcuni commenti riferiti a Teo Mammucari sono davvero forti, come ad esempio: “Esiste ancora Teo Mammucari?”, a cui lui ha risposto con un secco: “”Vaf******o!”. E ancora scrivono: ”Se finisco su un’isola deserta con Teo piuttosto mi accoppio con un paguro” con la replica di Teo: “Ma perché non te ne vai…”.

Ma i cosiddetti Mean Tweets non finiscono qui: “Consiglio per gli uomini: se ti tingi i capelli, tingiti anche la barba perché altrimenti sembri Teo Mammucari”, scrive qualcuno criticando il suo aspetto fisico. Il conduttore risponde arrabbiato: “Oggi si rifanno tutti la faccia, il naso…io mi tingo i c***o di capelli e mi rompete i c…? Ma si vede che sono tinti? Ok, si vede”.

”Che é successo al collo di Mammucari? Si sta trasformando in Umberto Smaila?”, Twetta un utente scatenando a questo punto l’ilarità della Rodriguez. Stizzito Mammucari si scaglia contro Belen: “Che ca**o ridi, Belen? Perché? Ho il collo moscio? Però a fare sto programma ti vengono i complessi”.

I commenti contro Teo si fanno più pesanti: “Se avvicini l’orecchio a quello di Mammucari si sente il mare?” a cui lui ha risposto: “Ma perché? Ho le orecchie piccole, questa é una c*****a”. Ecco che all’ennesima risata di Belen, Teo si rivolge scocciato verso la donna e le dice: “Belen hai rotto il c***o. Belen, devi stare zitta, io sto girando!”.

La Rodriguez gli confessa: “Ho il ciclo!” a cui poi Teo replica: “Ma se hai detto che ti viene domani!”, in segno di una confidenza tra i due davvero profonda. Teo e Belen sono insomma ottimi amici e colleghi ma tendono spesso lasciarsi andare ad espressioni abbastanza schiette l’uno contro l’altro tanto da non far capire bene al pubblico quanto di vero ci sia nello scherzo.