Smiley 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La nuova serie Netflix Smiley ha conquistato davvero tutti. Non c’è da meravigliarsi, infatti, se i fan abbiano richiesto una nuova stagione della serie più romantica degli ultimi tempi.

Forse perché c’è bisogno di un po’ di leggerezza o forse perché abbiamo bisogno di credere che prima o poi l’amore ci raggiunga, il successo della serie sembra aver creato molte aspettative. I fan hanno portato avanti una campagna per raggiungere tale fine, presso la sede di Netflix España.

Resta comunque il timore che tali aspettative vengano deluse, poiché Smiley potrebbe davvero rimanere una serie unica, con l’unico conforto di un epilogo positivo e felice.

Di cosa potrebbe parlare allora?

La storia d’amore dei due protagonisti raggiunge il lieto fine nell’ultimo episodio, eppure ci lascia a bocca asciutta. Cosa accadrà? Riusciranno davvero a costruire una relazione? Questo è quello che si spera di trovare in una possibile e attesa seconda stagione.

Probabilmente sarebbe ideale immaginare i due protagonisti un anno dopo dal punto in cui li abbiamo lasciati in un bacio appassionato. Non meno importante, sarebbe da definire l’epilogo della storia tra la migliore amica di Alex, Vero, e la sua ragazza Patri, che senza dubbio merita una qualche delucidazione in più, nonostante il loro difficile riavvicinamento finale faccia pensare più a una fine tutt’altro che positiva.

Il Cast potrebbe ritornare per intero?

L’affezionato cast che ha accompagnato Alex e Bruno nel loro percorso dovrebbe ritornare per intero, insieme ai due attori protagonisti Carlos Cuevas e Miki Esparbé: Pepón Nieto nel ruolo di Javier / Keena Mandrah; Meritxell Calvo nel ruolo di Verónica “Vero”; Giannina Fruttero: Patri; Eduardo Lloveras nel ruolo di Albert, il migliore amico di Bruno; Ruth Llopis nel ruolo di Núria.

Un personaggio che potremmo non incontrare nella nuova stagione è Ibra Ndiongue (interpretato da Cedrick Mugisha), l’ex ragazzo di Alex abbandonato all’aeroporto da quest’ultimo per correre da Bruno nel finale di stagione. Ma credo non ne sentiremo troppo la mancanza.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione?

Tuttavia, a quanto pare, la nuova stagione per ora resta solo una speranza, dal momento che non è ancora presente nessun avviso ufficiale che l’annunci, e neppure un trailer. Per quanto riguarda la data, potrebbe trattarsi dello stesso periodo della prima stagione, e cioè alla fine del 2023, ripercorrendo ancora le festività natalizie e il capodanno.

Non resta allora che attendere con il sorriso, sperando di tornare a vedere la nostra coppia preferita sullo schermo.