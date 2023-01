The Last Of Us, uscito il trailer dell’episodio 3: ecco perché la radio di Joel ha inviato un segnale d’allarme

Nel trailer del terzo episodio di The Last of Us vediamo l’ingresso di Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) oltre a uno scontro diretto con gli infetti.

Una volta scappati dalla Zona di Quarantena della città di Boston, il secondo episodio vedeva Joel (Pedro Pascal) e Tess (Anna Torv) scortare Ellie (Bella Ramsey) attraverso un territorio post-apocalittico colmo di infetti sino all’incontro con un gruppo di militanti ribelli noti come le Fireflies.

Una volta morsa dai mostruosi Clickers, Tess decide di sacrificare la propria vita per salvare quella dei suoi compagni di viaggio, facendosi esplodere all’interno della biblioteca in cui si trova in modo da bloccare l’orda di infetti che li sta drammaticamente raggiungendo.

Prima di mettere fine alla sia vita in questo atto di eroismo, pretende che Joel porti Ellie al nascondiglio di Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), con queste ultime immagini abbiamo lasciato il secondo episodio.

Nella settimana la HBO ha rilasciato il trailer di quello che ci aspetta nel terzo episodio e scopriamo subito l’ingresso nella serie proprio dei due personaggi sopracitati.

Il terzo episodio di The Last of Us potrebbe essere spettacolare

Quello che possiamo vedere subito dal trailer del terzo episodio di The Last of Us è che non si risparmierà sulla violenza oltre a essere caratterizzato da importanti salti temporali. Nel primo episodio Ellie, spinta dalla sua curiosità, ha iniziato a curiosare tra gli effetti personali di Joel scoprendo un quaderno dove erano riportati dei codici segreti e i nomi di Bill e Frank.

Ma è soltanto nel video del terzo episodio che abbiamo un primo incontro con il duo di cui scopriremo anche il passato, infatti vediamo Frank cadere in una delle numerose trappole di Bill, probabilmente in questo episodio verrà raccontata una parte fondamentale del loro rapporto.

Durante il trailer, si vede anche Joel avvisare Bill della presenza di possibili aggressori, mentre in secondo piano si intravede Tess parlare con Frank, il fattore scatenante è che viene citata un’incursione violenta proprio nella loro proprietà, questo potrebbe spingere Bill a chiedere con urgenza a Frank di contattare Joel. Probabilmente si tratta proprio della chiamata d’emergenza che fa scattare la radio alla fine del primo episodio.

Per gli appassionati del videogioco, nel terzo episodio si parlerà dei retroscena e del rapporto tra Bill e Frank, un aspetto che non era stato esplorato in precedenza. Bill inizialmente viene descritto come un eccentrico survivalista intendo a piazzare trappole disseminate per la città con l’obiettivo di tenere lontani sia i ladri e i malintenzionati, sia ovviamente gli infetti e così pare che lo vedremo anche nel prossimo episodio in arrivo.

Quello che nessuno può aspettarsi, però, è scoprire chi è Frank, dato che nel videogioco è un personaggio che non abbiamo mai visto vivo, di lui si parla solo nei dialoghi e attraverso appunti scovati man mano che si prosegue.

Era stato anticipatamente detto che ad un certo punto la serie avrebbe preso una svolta diversa dalla storia originale con un radicale cambiamento narrativo e la premessa del trailer del terzo episodio fa pensare che sia arrivato quel momento.

Inoltre è molto probabile, secondo le dichiarazioni rilasciate dal cast, che questo nuovo episodio stravolgerà totalmente tutte le previsioni avute finora, domenica scopriremo come si sono conosciuti Frank e Bill e perche hanno disperatamente bisogno di chiedere l’aiuto di Joel.