Gratta e vinci: ecco quali sono i biglietti vincenti del 2023 | Trucchi infallibili per riconoscerli

La fortuna è cieca, ma c’è un modo per sapere quali sono i biglietti fortunati del 2023. Leggi e scopri quali Gratta e vinci potrebbero cambiarti per sempre la vita.

Gratta e Vinci, come vincere facile

Se anche tu ami stuzzicare la fortuna, allora sei sulla pagina giusta. Di seguito sono elencati i biglietti Gratta e vinci che potrebbero farti vincere moltissimi soldi. I biglietti da comprare sono numerati e potrebbero svoltare il tuo futuro.

Il 2023 è iniziato da pochissimi giorni e porta con sé numerose possibilità, sia dal punto di vista lavorativo, che amoroso. “Anno nuovo, vita nuova”, si dice. Ebbene a volte basta un biglietto vincente per svoltare completamente la propria esistenza, cambiare stile di vita, ricominciare da capo.

Quello che stiamo vivendo è un momento difficile, colpito da guerre e crisi economica: le persone fanno fatica a riempire il carrello della spesa e oggi più che mai mettere un piatto a tavola diventa un prezioso traguardo.

Proprio per questo, moltissime persone – ogni tanto – tentano a giocare con la fortuna, che in poche mosse può cambiare la vita di ognuno di noi.

Si sa, la fortuna è incontrollabile e imparziale: potrebbe bussare alla porta di chiunque. Oggi però ti diamo una mano noi, dicendoti quali sono i nuovi Gratta e vinci che potrebbero farti vincere molti soldi.

Se vuoi tentare la fortuna, ecco cosa devi sapere per quest’anno. Prima di iniziare, ricordiamoci che il Gratta e vinci è un gioco legale di cui però non bisogna fare abuso. Solo pochi riescono effettivamente a intascare qualche soldo, molti altri si fanno prendere la mano spendendo più di quanto si vinca.

In ogni caso, ci sono dei trucchetti per capire quali biglietti del tabaccaio sono quelli vincenti.

I biglietti vincenti del 2023

Quest’anno è sbarcato in commercio il Re vincente: costa 10 euro e consente di giocare per tre volte individuando prima i simboli, poi i numeri e ancora una corrispondenza. Insomma, ogni giocatore ha ben tre possibilità di vincere.

Non solo, è arrivato il Crucijolli: costa solo 3 euro e si incentra su numeri, simboli e lettere. La posta in gioco va dai 200 ai 3000 euro. Ancora, esiste il biglietto 500 special. Il suo costo è di 5 euro e ti permette di portare a casa fino 500.000 euro.

Frutti ricchi, invece, ha un costo di 2 euro e un montepremi fino a 100.000, Sfinge d’oro ne costa €10 ma la posta in gioco è da capogiro: potresti vincere fino a 2 milioni di euro.

Ultimo, ma non per ordine di importanza, Le ricchezze di Eldoardo: questo biglietto d’oro costa solo 2 euro e consente di vincerne fino 100.000 euro. E che sai tutto non ti resta che sfidare la sorte!