Un posto al sole: notizia shock proprio lei rischia grosso | È la fine

Nuove scottanti anticipazioni su Un posto al sole: Silvia è in grave pericolo.

Un posto al sole è la soap opera più longeva prodotta in Italia nonché la più seguita. Nel corso degli anni non sono state poche le soap prodotte in Italia ma nessuna di queste è riuscita a mantenere la fidelizzazione del pubblico negli anni come ha fatto Un posto al sole.

Insomma, forse solo Beautiful è al pari di Un posto al sole per longevità e attaccamento del pubblico in Italia. Alcuni personaggi sono storici e presenti dalla prima stagione, altri invece hanno preso parte alla soap a intermittenza perché gli attori che li interpretavano nel frattempo si dedicavano anche ad altro.

Negli anni Un posto al sole ha riservato spesso diversi colpi di scena alcuni di questi davvero emozionanti e con l’avanzare della linea narrativa questi momenti sono diventati una consuetudine. Insomma, le emozioni su Rai3 non finiscono mai e uno degli ultimi emozionanti colpi di scena di Un posto al sole riguardavano Alice e Nunzio. La loro vicenda ha lasciato senza fiato i fan della soap opera.

Elena in una delle ultime puntate ha accusato Nunzio di aver tentato di violentarla e intorno a lei c’è stato chi l’ha sostenuta, per esempio Marina e Roberto con Elena anche se in realtà le cose stanno diversamente. A quanto pare sarà Alice ad andare contro tutto e tutti e denunciare Nunzio. Elena da parte sua sospetterà di sua figlia e della veridicità di quanto affermato.

Nel frattempo Franco comunicherà a Katia delle novità importanti su suo figlio e nel mentre vedremo anche degli sviluppi nel rapporto tra Viola e Damiano: ci sarà l’attrazione.

Clara, invece, inizierà a farsi qualche domanda in più sul contenuto della cassaforte di Alberto. Che questa possa contenere i gioielli della famiglia di Lia? Lo scopriremo nei prossimi episodi quando Silvia sarà in grande pericolo, si troverà a essere vittima di una rapina ma per fortuna ci sarà Damiano in suo soccorso. Proprio in seguito a questo evento il poliziotto si avvicinerà di più a Viola.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate

Nunzio cercherà chiarimenti da Chiara ma la situazione aggraverà la sua posizione, nel frattempo dai Ferri la tensione aumenta perché Alice, come vi abbiamo anticipato, vorrà denunciare Nunzio. Damiano non vuole tradire la fiducia di Eugenio Nicotera e per questo motivo dovrà prendere una decisione spiazzante. Vedremo inoltre il faccia a faccia tra Lia e Alberto.

Intanto Bianca non smette di pensare a Antonello e sarà sempre più isolata. Lia e Alberto avranno un confronto al Caffè Vulcano e proprio in questo momento Clara avrà scoperto il contenuto della cassaforte e interverrà nella conversazione, ma quale sarà la reazione di Alberto?