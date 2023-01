Rivelato il contenuto scioccante di alcune lettere segrete Diana | SCONCERTANTE

La scomparsa di Lady Diana anche a distanza di venticinque anni continua a far parlare di sé. L’eredità lasciata dalla compianta principessa sembra non esaurirsi e i media parlano ancora di lei. Questa volta viene rivelato il contenuto scioccante di alcune lettere segrete scambiate con un misterioso uomo.

La principessa Diana è tutt’ora un’incredibile icona mondiale anche a distanza di tanti anni dalla sua scomparsa. La donna è riuscita durante gli anni del suo operato a guadagnare l’approvazione dell’opinione pubblica per merito della sua incredibile classe ed eleganza oltre che per il suo impegno con le associazioni benefiche.

Lady Diana, inoltre, si è guadagnata l’appellativo di “principessa triste” a causa con molta probabilità del matrimonio particolarmente infelice con Carlo.

I due si sono sposati nel 1981 con quella che sembrava essere un’unione da favola ma che dietro le porte del Palazzo nascondeva ricatti, difficoltà e periodi di depressione.

La coppia, infatti, ha divorziato poi ufficialmente nel 1996 e solo dopo un anno dall’addio certo la principessa è morta nel terribile e controverso schianto a Parigi.

Durante le nozze con Carlo, Diana ha dovuto assistere ai diversi tradimenti da parte del marito Carlo con quella che sarebbe diventata la sua seconda moglie Camilla, con la quale Carlo ha avuto una relazione segreta per oltre vent’anni.

Proprio il suo rapporto segreto con Camilla è stato fonte di grande tristezza per la principessa Diana che, non riuscendo a reggere il peso della pressione mediatica, ha iniziato a soffrire di bulimia, ansia, stress, depressioni con correlati, come si evince da alcune biografie, anche episodi di suicidio.

Insomma, un matrimonio che si è trasformato in un vero e proprio incubo migliorato dalla sola presenza dei suoi amati figli, Harry e William. Continuano, però, le speculazioni sulla vita e sulla morte di Lady D nonostante siano passati anni dalla sua scomparsa. Infatti, proprio ora vengono svelati alcuni contenuti incredibile delle lettere segrete scambiate con un misterioso uomo.

Le lettere di Lady Diana

Una volta ultimato il divorzio da Carlo nel 1996 il maggiordomo reale Paul Burrell ha deciso di rendere pubbliche nel 2003 le lettere che Diana si scambiava con un uomo. La persona in questione non è altro che Filippo, suo suocero e padre di Carlo che ha sempre tifato per Diana e condannato il comportamento di Carlo.

Ogni lettera veniva firmata con la dedica: “con amore affettuoso, papà” ma ciò che colpisce sono le parole di Filippo rivolte alla nuora. Ecco cosa le ha scritto: “Mi sembra assurdo che qualcuno sano di mente potrebbe lasciare Lady Diana per stare con Camilla“.

E ancora: “Mio figlio si è rivelato davvero uno stupido. Una persona come lui non dovrebbe rischiare tutto così per Camilla. Nessuno avrebbe mai pensato che un giorno ti avrebbe lasciato“.

Nelle parole che seguono pare che voglia spronare Diana a riconoscere anche sue probabili colpe per il divorzio: “Potresti pensare onestamente al tuo matrimonio, per capire se il tuo comportamento nei confronti di Carlo potrebbe averlo spinto tra le braccia di Camilla?”

Seppure tali lettere abbiano una portata mediatica incredibile, non è certo quanto possano essere veritiere soprattutto perché da Buckingham Palace, come sempre d’altronde, tutto tace.