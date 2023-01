The Last of Us 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

La seconda stagione della serie televisiva basata sul videogioco della Naughty Dog è stata confermata. Vediamo nel dettaglio le novità.

The Last Of Us è una saga videoludica formata da due capitoli e prodotta dalla Naughty Dog. Il 15 gennaio scorso ha debuttato la serie televisiva basata su questo famosissimo videogioco. La serie ha fatto il suo ingresso nella HBO, un’emittente televisiva statunitense a pagamento, mentre in Italia è uscita su Sky Atlantic e sulla piattaforma streaming Now il giorno dopo. Adesso, con soli tre episodi su nove usciti, è stata confermata la seconda stagione.

Qual è la data di uscita?

Dal momento che il primo episodio della prima stagione ha ottenuto più di 22 milioni di visualizzazioni e che tra la puntata numero 1 e quella numero 2 le visualizzazioni sono aumentate del 22%, la creazione di una seconda stagione è stata confermata. Tuttavia, ancora non si può avere una data precisa dell’uscita della nuova stagione di The Last Of Us.

Ci è voluto all’incirca un anno per completare la prima stagione, a causa dell’enorme quantità di lavoro che c’è dietro a quest’opera: dalla sceneggiatura, ai copioni, agli effetti speciali e allo studio nei dettagli per rappresentare al meglio il videogioco su cui si basano. Quindi, alla luce di queste nozioni, l’uscita della seconda stagione potrebbe accadere non nel 2024, ma bensì nel 2025.

Qual è la trama di The Last Of Us 2?

La prima stagione è, come si è visto finora e come si vedrà con i successivi episodi, una trasposizione quasi perfetta del primo videogioco. Certamente, si possono notare alcune scene aggiunte per rimanere in chiave cinematografica, ma queste sono molto realistiche e probabili all’interno della dinamica della trama del gioco.

Per quanto riguarda la seconda stagione, si pensa di rappresentare il secondo capitolo della saga videoludica, ma con dei cambiamenti. Ad esempio, sottolineando quanto la prima avventura abbia influenzato le vite dei protagonisti e aggiungendo un salto temporale. Quindi, la seconda stagione sarà sì una trasposizione del secondo capitolo videoludico, ma la storia non verrà narrata per filo e per segno come stiamo vedendo nella prima stagione.

Abbiamo un trailer?

Ovviamente non è ancora uscito nessun tipo di teaser trailer riguardo la seconda stagione, dal momento che è ancora veramente troppo presto per averne uno.

Chi fa parte del cast di The Last Of Us 2?

Il cast della seconda stagione non è stato ancora delineato ma, senza ombra di dubbio, rivedremo Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei ruoli dei due protagonisti Joel ed Ellie. Per chi conosce anche il secondo capitolo videoludico della saga, sa bene che ci saranno nuovi personaggi, ma ancora nessun commento sui possibili attori e attrici papabili per i vari ruoli.

Chi sono i produttori di The Last Of Us 2?

La prima stagione della serie tv è diretta da Neil Druckmann, che è stato riconfermato anche per la seconda stagione. Assieme a Neil, abbiamo anche lo sceneggiatore e regista Craig Mazin. La produzione apparitene alla Sony Pictures Television, alla PlayStation Productions e alla Naughty Dog.

Il videogioco che stanno riproponendo in serie tv

The Last Of Us è un videogioco uscito il 14 giugno 2013 per PlayStation 3, sviluppato dalla Naughty Dog, azienda statunitense che si dedica ai videogiochi, a Santa Monica e con editore la Sony Interactive Entertainment.

The Last of Us è un gioco di genere avventura/survival horror che racconta la storia di Joel ed Ellie e di come i due si salvino a vicenda, solo per provare a trovare una cura contro l’infezione globale causata da un fungo. Il 19 giugno 2020 è uscito The Last of Us Parte II, in esclusiva PlayStation 4. Questa volta si comanda Ellie, nel ruolo di protagonista. A differenza del primo capitolo, dove comandiamo Joel.