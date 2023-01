Obi-Wan Kenobi: la seconda stagione è praticamente confermata. Merito di Ewan McGregor

Cosa ne sarà di Obi-Wan Kenobi e della sua omonima serie? Ci sarà una seconda stagione? Lucasfilm non ha ancora confermato il ritorno della serie, ma ci ha pensato Ewan McGregor a rassicurare i fan: sembra che la seconda stagione si farà, ma bisogna essere pazienti.

Ewan McGregor, volto insostituibile di Obi-Wan Kenobi, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano non lasciare più dubbi riguardo il suo ritorno nei panni del mentore di Anakin Skywalker e in seguito del figlio Luke. Mentre Lucasfilm tentenna ancora nel rilasciare dichiarazioni, l’attore sembra molto convinto.

Ne ha parlato durante i Disney Studio Awards, affermando che “Sono stato contento di vestire di nuovo i suoi panni e di lavorare con Hayden (Christensen, n.d.r.) di nuovo, e spero che riusciremo a farlo ancora”. Da parte dell’attore c’è un forte desiderio di continuare la serie tv, e visto il nome che ha nel mondo di Hollywood potrebbe essere una spinta sufficiente per convincere la Lucasfilm a proseguire.

Al momento infatti la casa cinematografica non ha confermato né smentito le voci su una possibile seconda stagione. Obi-Wan Kenobi infatti è stato un prodotto che ha creato un hype pazzesco nei fan, ma quando è andato in onda ha deluso un po’ le aspettative.

I seguaci storici della saga sono stati entusiasti di rivedere i due personaggi così importanti per la storia di Star Wars, ma nel complesso le reazioni sono state tiepide, o perlomeno non abbastanza forti come si aspettava Lucasfilm.

Con McGregor che insiste sul prodotto è possibile che la serie torni con una seconda stagione e anche prima dei tempi sperati. Da parte sua c’è tutto l’interesse per continuare la serie che, tutto sommato, è stata apprezzata.

Il futuro di Obi-Wan Kenobi

Molti stanno avanzando l’ipotesi che l’attore sia a conoscenza dei piani della Lucasfilm e che stia nascondendo un annuncio che deve ancora arrivare. Il suo entusiasmo nei confronti della produzione potrebbe effettivamente avvalorare l’idea, ma non possiamo dare nulla per scontato.

D’altra parte, se Lucasfilm avesse già deciso di interrompere le riprese, McGregor non avrebbe illuso i suoi fan con le sue esternazioni. In qualsiasi caso è bene non farsi troppe illusioni anche se, come abbiamo già detto, la spinta dell’attore potrebbe realizzare il sogno di molti fan.

È probabile in tal senso che la Lucasfilm stia aspettando il momento giusto per comunicare la sua decisione. Se ha già deciso di proseguire con la seconda stagione, l’annuncio arriverà nel corso di quest’anno. I fan sperano in una notizia a sorpresa che riporti McGregor e magari anche Christensen in nuovi episodi della serie.

Le parole dell’attore hanno di certo riacceso la speranza in chi ha apprezzato la prima stagione e chiede a gran voce un seguito della serie. Ora tutto dipende da Lucasfilm, che dovrà decidere se fare contenti i fan e lo stesso McGregor.