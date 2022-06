Obi-Wan Kenobi 2, lo sceneggiatore ha rivelato i possibili dettagli della storia per la seconda stagione

Lo sceneggiatore Stuart Beattie ha rivelato i possibili dettagli della storia della seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, dopo aver rivelato che lo show era stato originariamente concepito come una trilogia cinematografica.

Lo sceneggiatore Stuart Beattie ha rivelato i possibili dettagli della storia della seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Da quando la miniserie si è conclusa su Disney+ all’inizio di questo mese, si sono diffuse voci sulla possibilità di una seconda stagione, con due dei suoi attori principali, Ewan McGregor e Hayden Christensen, che hanno espresso a gran voce il loro sostegno alla continuazione della serie oltre il primo lotto di episodi.

Sebbene i piani per una seconda stagione non siano ancora stati confermati, Beattie, lo sceneggiatore di Obi-Wan Kenobi, ha recentemente rivelato che il progetto era stato originariamente concepito come una trilogia di film, scatenando ulteriori speculazioni sul futuro dell’amato personaggio di Star Wars.

Beattie è stato scritturato come sceneggiatore degli episodi 1, 2, 3 e 6 di Obi-Wan Kenobi, ma la sua idea originale per un progetto spinoff basato sul Maestro Jedi in esilio era molto diversa da quella che i fan hanno poi visto sullo schermo.

Nonostante il successo dello show, una parte della fanbase di Star Wars ha affermato che sarebbe stato meglio raccontato come un film, che era esattamente il piano della Lucasfilm prima della decisione di trasformarlo in una miniserie Disney+. Beattie ha rivelato di aver scritto solo la sceneggiatura del film originale da cui è stato tratto lo show e di non aver mai collaborato con gli autori della serie.

Ha anche rivelato che la sua proposta originale alla Lucasfilm nel 2016 prevedeva di convincerli a realizzare un’intera trilogia di Obi-Wan Kenobi, la prima delle quali è poi diventata la stagione 1 della serie.

Parlando con The Direct, Beattie ha rivelato la sua proposta originale per il secondo film della sua trilogia di Obi-Wan Kenobi, basandosi sulla logica che il primo film ha gettato le basi per la prima stagione, potrebbe potenzialmente servire da ispirazione per la seconda stagione.

Secondo lo sceneggiatore la seconda puntata della sua trilogia si concentrerebbe sul Maestro Jedi che viene “a patti con la propria mortalità” prima del suo sacrificio in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

Lo stesso Beattie ha dichiarato, “Quindi, ancora una volta, è una di quelle cose universali con cui tutti lottiamo, venire a patti con la nostra mortalità. Quindi, questo è stato il secondo passo dell’evoluzione per me, che Obi-Wan ora deve venire a patti con la propria mortalità, in qualche modo in una profezia, o Qui-Gon che gli dice: “Arriverà un momento in cui dovrai sacrificarti per il bene”, e allora Obi-Wan dice: “Cosa? No, no, no, no, sono qui per aiutare… Non posso, no”.

Portarlo a quel punto in cui Obi Wan ha accettato l’idea che sta per morire e che morirà volontariamente in un momento cruciale e voi saprete quando quel momento si presenterà. Così, quando quel momento si presenterà in Una nuova speranza, capirete. Si rende conto di aver già affrontato questo viaggio e di aver aspettato questo momento, ed è così che riesce a farlo così facilmente. Fare questo sacrificio e morire.

Per me questa è stata la seconda evoluzione, il secondo film, la seconda storia. Quindi per me, se dovessi avere a che fare con la seconda stagione di Obi Wan, quella è l’evoluzione del personaggio che vorrei portare avanti. Trovo che sia davvero interessante. E come ho detto, universale.

Il breve cameo di Liam Neeson nel ruolo del fantasma della Forza di Qui-Gon Jinn è stato uno dei momenti più memorabili della serie di Obi-Wan Kenobi ed è stato accolto con entusiasmo dai fan dei prequel. Nel finale di stagione è implicito che Obi-Wan vivrà i suoi restanti 10 anni su Tatooine imparando a diventare un fantasma della Forza sotto la guida di Qui-Gon, il che si allinea quasi perfettamente con l’idea originale di Beattie per il suo secondo film della trilogia.

Ciò significa che i fan potrebbero aspettarsi di vedere Qui-Gon insegnare al suo ex padawan le vie della Forza in futuro, ma solo se la Disney deciderà di portare avanti Obi-Wan Kenobi 2. Nella stessa intervista, Beattie conferma che McGregor era d’accordo con l’idea di una trilogia di Obi-Wan Kenobi, un atteggiamento che sembra essersi tradotto nella realizzazione di altre stagioni dello show Disney+.

Beattie ammette di essere stato devastato quando ha scoperto che il progetto di Obi-Wan Kenobi non sarebbe più stato realizzato come film, ma esprime gratitudine per il fatto che, alla fine, la sua storia è stata raccontata.

Sebbene la Lucasfilm non l’abbia ingaggiato per presentare un progetto successivo al primo film, grazie alla crescente pressione dei fan, Beattie potrebbe trovarsi presto in grado di incorporare le sue idee in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili in streaming su Disney+.