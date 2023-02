Il regno del pianeta delle scimmie: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La serie reboot del franchise Il pianeta delle scimmie è giunta quasi alla sua conclusione. La tetralogia si chiuderà con Il regno del pianeta delle scimmie, diretto da Wes Ball e in arrivo a maggio 2024.

Un pianeta governato dalle scimmie

L’ultimo film della serie, The War – Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, è ormai uscito 7 anni fa e aveva lasciato il pubblico alle soglie di un mondo dominato dai primati. Cesare, il leader delle scimmie interpretato da Andy Serkis in motion-capture, è morto nella battaglia finale ed ha affidato la sua eredità al popolo che ha guidato.

L’effetto cliffhanger ha fatto il suo corso e gli spettatori sono rimasti con il dubbio della sopravvivenza degli umani sotto il dominio primate. Le intenzioni di Disney e Wes Ball in questo quarto capitolo sono infatti quelle di capire cosa è stato del ricordo di Cesare per le scimmie e di come sia diventato il mondo ormai lontano da quella guerra.

Cosa racconterà Il regno: ciò che sappiamo

I dettagli sulla trama de Il regno del pianeta delle scimmie sono esigui. Le scimmie si sono divise in clan e governano il mondo, costringendo gli umani rimasti a vivere nascosti e privati di tutti i loro beni. Non sappiamo quanti anni sono passati ma il ricordo di Cesare è perdurato come quello di un martire.

Un clan di scimmie comincia a schiavizzare i propri simili per impossessarsi della tecnologia umana, finendo per catturare anche il clan di Cornelius, figlio di Cesare. Questo deciderà di intervenire per salvare il suo popolo con l’aiuto di una ragazza umana. Nonostante la carenza di elementi precisi, è chiaro che il dominio delle scimmie abbia creato problemi interni.

Il cast: i nomi coinvolti e chi sarà chi

A differenza della trama, conosciamo molto meglio gli attori e alcuni dei ruoli loro affidati. Il figlio di Cesare, Cornelius, sarà interpretato da Owen Teague. Cornelius sarà il protagonista di questo capitolo post-Cesare. Ad affiancarlo nella sua missione, la ragazza umana interpretata da Freya Allen, la Ciri di The Witcher.

L’antagonista sarà presumibilmente la scimmia a capo del progetto di schiavizzazione e sarà interpretato da Kevin Durand. Questo personaggio potrebbe essere una evoluzione del concetto di Scimmia Cattiva del film precedente: un primate nato e cresciuto senza aver vissuto l’influenza di Cesare sul suo popolo.

Gli altri nomi coinvolti, di cui non si hanno ruoli annessi, sono Peter Macon, Eka Darville, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Ras-Samuel Welda’abzgi e Lydia Peckham.

Data di uscita e futuro del franchise

Il regno del pianeta delle scimmie sarà distribuito il 24 maggio 2024. Ulteriori dettagli, come l’uscita in sala o in piattaforma streaming, non sono ancora confermati. Un film che promette un grande spettacolo visivo è sicuramente appetibile per le sale, ma senza dubbio Disney, che ha acquistato Fox, vorrà sfruttarlo anche sulla propria piattaforma.

Disney ha dichiarato di essere soddisfatta del lavoro svolto su questo film e di sentirsi fiduciosa per una ulteriore trilogia cinematografica ambientata nello stesso universo narrativo di questa serie reboot. Gli appassionati de Il pianeta delle scimmie possono quindi gioire: sembra che il franchise avrà ancora vita lunga.