Il prequel di Bridgerton è in arrivo su Netflix | Data di uscita, cast e tutto quello che sappiamo

Le improvvise novità sullo spin-off della celebre serie Bridgerton incentrato sulla gioventù della Regina Carlotta arrivano dopo un silenzio di quasi due anni ma ci confermano data di uscita e buona parte del cast.

Un annuncio molto atteso

Con il successo di Bridgerton era arrivato l’annuncio di una serie spin-off basata sulla giovane Carlotta e sulla sua ascesa al trono. Da quel maggio 2021 sono passati quasi due anni in cui i fan hanno atteso pazientemente ulteriori informazioni. La serie madre, Bridgerton, ha continuato a macinare numeri da record anche con la seconda stagione del 2022.

Pochi giorni fa è arrivato il tweet di Meghan O’Keefe in cui la scrittrice e giornalista mostra un box regalo da parte del team creativo di Bridgerton che contiene – oltre a dolciumi e tè in pieno stile Inghilterra – un ringraziamento più che speciale: la conferma di Queen Charlotte: A Bridgerton Story e la data di uscita.

Tutto ciò che sappiamo su Queen Charlotte

Il gift box di O’Keefe illustra una breve sinossi su Queen Charlotte: A Bridgerton Story. La serie spin-off parlerà della salita al potere della giovane Carlotta tramite il suo matrimonio con Re Giorgio, e di come questo evento abbia provocato “sia una grande storia d’amore, sia un cambiamento sociale“.

Queen Charlotte approderà su Netflix a primavera 2023 e sarà prodotta anch’essa da Shonda Rhimes. A guidare il cast ci sarà India Amarteifio nei panni della giovane Carlotta, mentre Arsema Thomas e Corey Mylchreest interpreteranno le versioni giovanili di Lady Danbury e Re Giorgio. Nel cast anche Michelle Fairley, la Catelyn Stark de Il trono di spade.

La serie prevede però anche delle scene ambientate negli anni del regno di Carlotta, e quindi negli anni di Bridgerton. Per questi momenti i personaggi verranno interpretati dagli attori già presenti nella serie principale: Golda Rosheuvel per Carlotta e Adjoa Andoh per Agatha Danbury.

Altri potenziali spin-off: un Bridgerton-verse?

Possiamo leggere un passaggio interessante sul biglietto della scatola regalo mostrata su Twitter: “this Bridgerton-verse prequel”. La tendenza odierna di trasformare i brand più popolari in degli universi narrativi ha preso piede grazie all’MCU ed è un fenomeno molto diffuso. Secondo questa frase, potremmo assistere ad una operazione simile per Bridgerton.

I personaggi e la storia della serie madre può essere infatti ampliata in svariate direzioni per approfondire personaggi – come nel caso di Queen Charlotte – o altri periodi storici. Chiaramente questo dipenderà anche dalla presa che questa Bridgerton Story riuscirà ad avere sul pubblico.

Basandoci soltanto sul passato di Bridgerton, la primavera è un ottimo periodo per rilasciare Queen Charlotte. La seconda stagione di Bridgerton è stata infatti distribuita a maggio 2022 facendo registrare numeri di ascolto strepitosi. È quindi possibile che vedremo la nascita di numerose Bridgerton Stories e di un vero e proprio Bridgerton-verse.