“Non mi sento a mio agio”: il dramma di Grignani a poche ore da Sanremo | Dichiarazioni difficili

Gianluca Grignani è pronto per calcare il palco di Sanremo, che dal 7 all’11 febbraio accompagnerà le serate degli italiani. La kermesse della canzone italiana è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno e ancora una volta ci si chiede quali sorprese ci attendono da Amadeus e gli altri.

Ormai è ora e non ci si può tirare indietro: Amadeus, Morandi, Chiara Ferragni e le altre co-conduttrici del festival sono pronti ad accompagnare i telespettatori in queste 5 serate piene di musica e talento. Tanti i cantanti in gara, sia tra i big che tra i giovani, e gli italiani non vedono l’ora di scoprire cos’hanno in serbo per loro gli artisti del cuore.

Tra i concorrenti c’è anche Gianluca Grignani, che negli ultimi tempi è finito sotto le luci dei riflettori per via del suo grande ritorno. Il cantante aveva vissuto un periodo difficile dopo l’ultima partecipazione al Festival, ma adesso è sicuro di poter riconquistare il cuore degli italiani e dimostrare che il suo talento è rimasto quello di un tempo.

Grignani e l’intervista dolorosa

Il cantante divenne famoso nel 1995, quando vinse Sanremo Giovani con l’indimenticabile Destinazione paradiso, un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana. La stessa canzone verrà riproposta proprio da Grignani durante la serata dei duetti; l’artista ha scelto Arisa per accompagnarlo nell’esibizione.

Il cantante non è quindi nuovo al palco di Sanremo, sul quale è salito per ben 6 volte tra i big, nel 1999, 2022, 2006, 2008 e 2015; questa sarà la settima. Pochi giorni prima dell’inizio della kermesse il cantante è stato intervistato da FQ Magazine, al quale ha rivelato anche alcune difficoltà che aveva tenuto nascoste.

“L’affetto incondizionato del pubblico c’è sempre stato in questi anni. Mi sento nudo sul palco, ma sono a mio agio” ha raccontato. “Quando scendo dalla scena invece non mi sento a mio agio nella normale comunicazione tra esseri umani. Oggi so gestire bene questa cosa, ma qualche anno fa per me non è stato facile”.

Il cantante infatti ha spiegato che negli ultimi anni è tornato a sentire quell’affetto da parte del pubblico che lo aveva spinto a proseguire sulla strada della musica. “Negli ultimi anni comunque ho suonato e ultimamente ho sentito davvero l’affetto per il pubblico. Ho maggiore consapevolezza di me stesso, sono più onesto e lo sono rimasto nonostante successo, soldi e quanto di più effimero esista. Ecco perché questa canzone è arrivata nel momento più giusto”.

Quello con Sanremo è sempre stato un rapporto piuttosto conflittuale: “I Sanremo che ho fatto in passato spesso mi erano stati ‘imposti’ per motivi contrattuali. Per questo ho spesso avuto un rapporto conflittuale con la manifestazione. Anche quando andai nel 1995 con Destinazione Paradiso e vinsi Sanremo Giovani” ha spiegato.

Quest’anno però finalmente Grignani riconosce che salirà sul palco con motivi e obiettivi diversi: “Credo che sia stato il karma a volere che fossi qui quest’anno. Libero, indipendente e con una canzone importante”.