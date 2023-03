Caterina Balivo esiliata dalla televisione: è la sua rovina | Futuro a rischio

La ben nota e seguita conduttrice televisiva sta passando dei brutti momenti circa il mondo dello spettacolo.

Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più note e seguite di sempre e la sua carriera ha avuto inizio nel 1999, grazie alla settima edizione di Scommettiamo che…?, uno dei tanti programmi che ha condotto Fabrizio Frizzi e che andava in onda su Rai1, dove lei aveva il ruolo di valletta.

Dal 2013 al 2018, la Balivo è stata al timone di Detto Fatto, trasmissione in onda su Rai2 che l’ha formata in modo definitivo come conduttrice e l’ha resa molto famosa. Dopo aver condotto per cinque anni questo programma, Caterina è passato a Rai1 per presentare Vieni da me.

Purtroppo, però, la trasmissione è stata cancellata inaspettatamente a causa della pandemia scoppiata nel 2020. Da settembre 2022 fino a poco tempo fa, la Balivo era impegnata con un’altra trasmissione, ovvero Lingo, in onda su La7. Ma adesso la situazione è ben diversa per la conduttrice napoletana.

Caterina Balivo dice addio a Lingo

La conduttrice, dopo aver trascorso il 2020 e il 2021 a casa con la famiglia, aveva annunciato il suo ritorno in tv da settembre 2022 con un nuovo programma, ovvero Lingo. La Balivo ha affermato che questa trasmissione l’avrebbe messa un po’ in difficoltà, dal momento che, in Italia, Caterina è la prima donna che conduce un quiz televisivo e, soprattutto, su una rete importante com’è La7.

Purtroppo, però, Lingo ha avuto vita breve perché non ha ottenuto lo share necessario per poter proseguire con le future e plausibili edizioni. Infatti, come è mostrato da TvBlog, l’ultima puntata è andata in onda lo scorso 28 gennaio e poi, per tre settimane, hanno trasmesso le repliche. Il direttore di rete Andrea Salerno vorrebbe fare un’altra edizione ma l’editore, Cairo, è dubbioso a causa dei bassi ascolti del programma. Che la Balivo sia stata ‘esiliata dalla televisione’ per i risultati deludenti?

Caterina Balivo vede sfumare anche un altro programma

Fino al 2022, Caterina è stata una dei giudici della trasmissione in onda su Rai1 condotta da Milly Carlucci, ovvero Il Cantante Mascherato. Purtroppo, però, per la nuova edizione del 2023 la Balivo non è stata confermata tra i giudici. Lo scorso settembre, quando la conduttrice è stata intervistata in merito alla nuova edizione di Il Cantante Mascherato, ha replicato:

“Non lo so… Ora il mio focus è fare bene Lingo. Sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro”. Purtroppo per lei, però, era ancora ignara del fatto che Lingo non sarebbe durato per molto tempo, è stata la sua rovina. La carriera di Caterina Balivo è un po’ altalenante in questo periodo e si vedrà che fine farà.