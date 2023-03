Fiorello non si trattiene più: “È il diavolo”, senza pietà | Parole da brividi

Per la prima volta Fiorello racconta la sua lunga battaglia e rispolvera i ricordi di quell’orribile periodo. Le sue parole mettono i brividi.

Siamo sempre abituati a vederlo sorridente, anche nelle situazioni più buie. Fiorello è lo showman per eccellenza che riesce sempre a strappare una risata a tutti. La sua ironia è stata la chiave del successo e ancora oggi è richiestissimo nei maggiori eventi, come il Festival di Sanremo, dove affianca sempre il grande conduttore Amadeus, la loro è un’amicizia lunga una vita che dura da ben 35 anni iniziata negli studi di Radio Deejay. Un amico che gli è stato vicino anche nei momenti più difficili.

La sua attitudine positiva non lo protegge, però, da sofferenze e difficoltà. Anche Rosario Fiorello nella vita ha attraversato momenti bui, in cui ha toccato il fondo. Ha dovuto superare sfide davvero difficili che la vita gli ha posto lungo il suo cammino, come per esempio quella brutta malattia.

La sua carriera è sinonimo di successo: dopo una lunga gavetta in qualità di animatore nei villaggi turistici, Fiorello sboccia in televisione. Secondo Maurizio Costanzo, è addirittura più talentuoso di Walter Chiari. Il suo debutto in televisione è avvenuto con la trasmissione “Karaoke”, dove girava le piazze d’Italia facendo cantare, ballare e divertire gli abitanti. Da quel momento la sua carriera è stato un vero trionfo.

Fiorello: “Ero un pupazzo nelle mani della droga”

Siamo soliti a pensare che le persone come lui siano sempre felici, ma in realtà non è così. In passato, proprio agli esordi, Fiorello ha dovuto superare un momento davvero difficile della sua vita. Proprio mentre registrava “Karaoke”, é caduto nel tunnel della droga.

Un brutto vizio, che gli ha fatto toccare con mano il fondo. Fiorello non ne ha mai fatto segreto, e ha voluto raccontare la propria battaglia, per aiutare gli altri ad abbandonare quella brutta dipendenza. “La cocaina è il diavolo, ti convince di essere il più forte” ha detto.

La lunga battaglia contro la dipendenza

Per Fiorello è stato un periodo buio, segnato da una dipendenza di cui ha fatto fatica a liberarsi. Per fortuna, però, ce l’ha fatta e ora racconta con orgoglio la sua battaglia. In alcune interviste, si è di fatto definito un pupazzo nelle mani della droga e ha ammesso di non essere guarito da solo.

Si è lasciato per sempre alle spalle quella brutta piaga grazie all’aiuto dei suoi cari, in particolare grazie all’attuale moglie e al padre, che – senza mai giudicarlo – lo hanno accompagnato, mano nella mano, fuori da quel terribile tunnel. Alla fine, Fiorello ha visto la luce e oggi ha avuto il coraggio di raccontare quel terribile periodo.