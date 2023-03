William ha perso la testa per una 24enne: “Seno al vento” | Scandalo a corte

Una bellissima modella ha fatto perdere la testa proprio a lui, l’erede al trono d’Inghilterra, William. Il matrimonio con Kate è a rischio?

È successo di tutto durante un week end sulla neve: il principe William, forse accecato dalla candida bellezza dei paesaggi, ha perso la testa per una modella australiana. I due si sono stuzzicati e ora ci si chiede se il matrimonio con Kate sia a rischio. Potrebbe aver mandato tutto all’aria? Ecco cosa è successo.

La famiglia reale inglese continua a far parlare di sé con nuovi scandali e retroscena. Questa volta a finire al centro dei riflettori è il principe William, che durante una vacanza in montagna è stato paparazzato con una ragazza australiana molto attraente. Negli scatti rubati i due sembravano molto in sintonia.

Chi credeva che dopo la pubblicazione di Spare le acque in casa Windsor si sarebbero calmate, si sbagliava. Un nuovo scandalo amoroso bussa alle porte di Buckingham Palace e questa volta, sorprendentemente, il protagonista non è il figlio ribelle, bensì William. Il principe non è riuscito a controllare i suoi impulsi e si è trovato in difficoltà difronte alla bellezza di una modella australiana incontrata durante una vacanza in montagna.

William, chi è la modella che gli ha rubato il cuore

Stiamo parlando di Sophie Jean Taylor, modella 24enne conosciuta in tutto il mondo, che ora occupa le copertine dei maggiori tabloid inglesi per la liaison avuta con William. Per conoscerla meglio, basta leggere le dichiarazioni rilasciate dal fotografo Glen Krohn che ci ha lavorato spesso insieme: “É una ragazza senza inibizioni. Non ha mai avuto problemi a farsi fotografare seno al vento. É molto divertente e con i piedi per terra, con cui il principe William si sarà divertito sicuramente”.

Ma cosa è successo tra i due? Non è chiaro quali siano state le dinamiche, ma dopo l’uscita della paparazzata, la madre della ragazza ha voluto fare chiarezza sulla situazione. La donna ha rilasciato un’intervista al Daily Telegraph nella quale ha ribadito che tra i due c’è semplicemente un’amicizia e niente di più di questo.

La reazione di Kate

Inoltre, la ragazza è fidanzata ed era stato proprio il suo compagno a incoraggiarla a godersi il fine settimana in montagna. La madre, infine, ha puntualizzato: “Sophie non ha nessuna intenzione di mettere (e mettersi) William in una posizione scomoda”.

Ma come l’avrà presa Kate? La principessa potrebbe essersi ingelosita alla vista delle foto tra William e la modella australiana. L’accaduto avrà messo in difficoltà la coppia reale? Non ci resta che aspettare ulteriori risvolti per scoprire di più sulla faccenda.