Salvatore Schillaci: “Depressione e pensieri di morte” | Situazione straziante

Non tutti sanno che Salvatore Schillaci in passato ha affrontato una brutta malattia. Il suo racconto è una doccia fredda.

L’ex attaccante della Juventus, Salvatore Schillaci, è tornato sotto i riflettori perché ha preso parte alla nuova edizione di Pechino Express. Per questo, si è tornato a parlare di lui e sono stati svelati retroscena, talvolta amari, sulla sua vita.

Meglio conosciuto come Totò, non tutti sanno che il calciatore ha passato un periodo drammatico per via di una brutta malattia. Quest’ultima, oltre ad avergli causato disagi fisici, si è presentata insieme a una forma di depressione che ha scalfito il carattere e il modo di vivere di Salvatore.

Purtroppo ha avuto un brutto tumore al colon, dal quale per fortuna è riuscito a guarire. Pechino Express per lui rappresenta una rinascita: è la prima occasione per rimettersi in gioco dopo il periodo di debilitazione.

Salvatore Schillaci: il dramma della malattia

Di recente, l’ex attaccante della Juve ha trovato il coraggio di raccontare al pubblico cosa ha significato vivere con la malattia: il dolore della scoperta, le conseguenze sul suo corpo e sulla sua mente, fino alla guarigione. Il racconto è davvero straziante, perché dalle sue parole traspare tutta la sofferenza provata:

“A gennaio di un anno fa mi trovano un tumore al colon retto, a febbraio mi operano per la prima volta, due mesi dopo la seconda. Quando arriva la proposta – riferendosi a Pechino Express –, mi prendono i dubbi perché sapevo che sarebbe stata tosta. I medici mi dicono ‘Sei guarito, riprenditi la tua vita’. Barbara insiste. Dico sì solo perché lei sarebbe stata con me. Questa avventura è stata una rivincita sulla malattia e su quello che si era portata dietro: ho avuto depressione e pensieri di morte.”

La partecipazione a Pechino Express

Pechino Express non è un’esperienza facile per nessuno, ma per Schillaci sarà ancora più pesante. Nonostante questo, il viaggio gli permetterà sicuramente di ritrovare forza e fiducia in se stesso e magari ricominciare a vivere senza temere nulla. Per questa edizione i concorrenti passeranno per Mumbai, il Borneo Malese e infine l’ultima tappa sarà Cambogia.

Tra i concorrenti che faranno compagnia a Schillaci ci sono Giorgia Soleri e Federippi che formano la squadra “Le Attiviste”, Alessandra Demichelis e Lara Picardi (“Gli Avvocati”), Joe Bastianich e Andrea Belfiore (“Gli Italo Americani”), Dario e Caterina Vergassola (“Gli Ipocondriaci”), Martina Colombari e Achille Costacurta (“Mamma e Figlio”), Federica Pellegrini e Matteo Giunta (“I Novelli Sposi”), Carolina Stramare e Barbara Prezia (“Le Mediterranee”), Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (“Gli Istruiti). Infine Schillaci con la moglie Barbara Lombardo formano la squadra chiamata “I Siculi”.