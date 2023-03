Noemi Bocchi: “Ho paura”, le condizioni di salute dopo la terribile diagnosi e l’operazione

Noemi Bocchi ha sorpreso tutta la sua community con la confessione inaspettata sul suo stato di salute. Soffre da tempo di una malattia.

Noemi Bocchi ha confessato sui suoi canali social di soffrire di una malattia di cui non aveva parlato, subito è intervenuto Francesco Totti con il commento: “Ti sarò vicino”. La notizia è stata spiazzante per molti fan che non si aspettavano di ricevere questa notizia, inizialmente il discorso che ha scritto Noemi lasciava pensare a dei possibili riferimenti alla sua storia con Francesco Totti, alle polemiche e al molto gossip che ne è seguito ma in realtà si trattava di qualcosa di personale.

Noemi Bocchi è l’attuale compagna di Francesco Totti, con il quale ha intrapreso una storia d’amore quasi un anno fa, praticamente in concomitanza con la fine della lunga relazione di lui con Ilary Blasi. Di questa nuova coppia si è molto parlato e per alcuni mesi i due non sono usciti allo scoperto, preferendo tenere per sé il loro amore, finché al compleanno di lui e poi ad alcuni eventi pubblici non si sono presentati insieme.

Nel corso dei mesi c’è stata anche la conoscenza ufficiale di Noemi con i figli di Totti, Christian, Chanel e Isabel i quali sembrano avere con lei un buon rapporto, se non fosse per le voci che circolano su Chanel e sul fatto che dei tre figli di Ilary e Totti sarebbe quella meno entusiasta della nuova fidanzata del padre. Di recente, infatti, proprio il giorno della festa della donna la ragazza, molto seguita sui social, ha fatto pubblicamente gli auguri alla sorella e alla madre definendole “uniche” e sollecitando molto gossip su una presunta frecciatina rivolta proprio a Noemi.

Ma le parole di Noemi Bocchi sui social non si riferivano a tutto questo, bensì a una sua personale condizione di salute che per lungo tempo ha tenuto per sé prima di decidere di condividerla con le altre donne che potevano leggere le sue parole e, forse, sentirsi meno sole. L’attuale fidanzata di Francesco Totti ha parlato nel dettaglio del malessere che l’ha afflitta per anni prima di avere una diagnosi chiara. Ecco di cosa si tratta.

La malattia di Noemi Bocchi

“C’è un tempo per ogni cosa… uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi”. Con queste parole inizia il lungo post che Noemi Bocchi ha pubblicato sul suo canale Instagram e nel quale prosegue dicendo: “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura”.

Con queste parole Noemi Bocchi si riferiva alla patologia di cui ha sofferto per molto tempo senza sapere cosa fosse finché non le è stata diagnosticata la distasi addominale. Si tratta di una separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. Per molto tempo dopo i parti, Noemi infatti ha due figli, ha provato dolore senza sapere quale fosse la causa.

Come Noemi ha scoperto tutto

Noemi ha proseguito il suo racconto rivelando di aver scoperto quale fosse il suo problema grazie ai gruppi Facebook nel quale altre donne parlavano di problemi analoghi: “Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne”.

Di certo anche con il suo racconto personale, visto il grande seguito che Noemi ha sui social ha potuto aiutare molte donne che leggendo le sue parole si saranno sentite meno sole in questo momento difficile. Anche Francesco Totti l’ha sostenuta dicendole che le sarà vicino. Grazie al molto affetto ricevuto ha deciso di operarsi anche se con molta paura, “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi”, poi prosegue, “Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio”. L’operazione è andata bene e ha rassicurato prontamente i molti che stavano aspettando buone notizie.