Susanna Messaggio sulla figlia: “È deceduta, ma è sempre con me” | Dolore devastante

Susanna Messaggio parla di Alice, la figlia venuta a mancare, un dolore straziante.

La showgirl Susanna Messaggio è tornata a parlare della sua prima figlia Alice, nata nel 1992 dal secondo matrimonio, morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Ha deciso di raccontarsi al programma di Rai 1 di Caterina Balivo: Vieni da Me.

Susanna ha iniziato la sua carriera come personaggio televisivo nel 1979 per La bustarella su Antennatre, per poi continuare a farsi conoscere nel programma Portobello di Enzo Tortora. Questo il punto di partenza per un grande successo ottenuto grazie alla sua presenza in diverse trasmissioni televisive Mediaset: in Telemike, Superflash e Bis accanto al grande Mike Buongiorno.

Laureata in lingue nel 1987, Susanna però è anche una mamma, che dalle sue esperienze di vita ha scelto di addentrarsi nello studio di psicologia infantile e psicopedagogia, ottenendo una seconda laurea in pedagogia, nel 1996.

Questa scelta nel percorso di studi sappiamo che è stata influenzata da un momento in particolare della sua vita, e cioè proprio quello della morte della sua prima bambina, Alice, che nonostante tutto è ancora viva nel cuore di mamma Susanna.

Il momento della perdita della prima figlia Alice

Susanna, in diverse occasioni, aveva già parlato della figlia morta dopo dopo la nascita, come per esempio negli studi di Verissimo, e aveva già confessato come nel momento più tragico della sua vita è stata fondamentale la vicinanza dell’allora secondo marito, padre di Alice Massimo Bergia Zina.

Susanna, allo studio di Caterina Balivo, ha raccontato come si è sentita dopo il tragico momento: “Alice è tornata nel paese delle meraviglie”. Susanna era ancora molto giovane all’epoca e l’accaduto l’ha condizionata a tal punto da lasciare i suoi studi di medicina per iniziare psicologia, in modo da essere di conforto per gli altri.

Susanna Messaggio confessa come si sente

La showgirl oggi è mamma di Martina e Jacopo, di cui non può che essere più orgogliosa, parlando dei suoi figli sempre con le lacrime agli occhi, descrivendoli come la cosa più importante della sua vita.

In segno di affetto sua figlia Martina ha voluto farsi un tatuaggio: dietro la testa ha la lettera “A” così la bimba è sempre con loro. Ed è proprio così che la vede Susanna: “Ho perso la mia prima figlia quando aveva pochi mesi, ma ancora oggi la sento accanto a me”, nonostante il dolore che ha devastato la donna. Il bene nei suoi confronti non tramonterà mai.