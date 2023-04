Tenebre e ossa 3: data di uscita, trama, trailer, cast, futuro dello show e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Tenebre e ossa è arrivata su Netflix il 16 marzo ed è ora di tirare le somme per il suo futuro.

I fan dei romanzi di Leigh Bardugo stanno vivendo dei giorni di trepidazione in attesa di notizie da parte di Netflix e dello show Tenebre e ossa. Questo è tornato sulla piattaforma streaming lo scorso 16 marzo e non ha ancora ricevuto alcun rinnovo ufficiale, lasciando in sospeso diversi progetti che andrebbero ad ampliare non poco il Grishaverse televisivo.

Oggi segna il ventinovesimo giorno dal rilascio della seconda stagione, un numero non casuale. Quando Netflix si affida a numeri e critiche per prendere le sue decisioni, questi sono estrapolati dal rendimento di un prodotto nei primi ventotto giorni di streaming. Ciò significa che da oggi Netflix ha a disposizione i dati che decreteranno la fine o la salvezza di Tenebre e ossa. E non solo.

I progetti in cantiere

Eric Heisserer (creatore e showrunner) e Daegan Fryklind (produttore esecutivo) hanno parlato del futuro della serie e dei loro piano circa il Grishaverse di Bardugo. La seconda stagione ha preso una direzione diversa dai romanzi con alcuni personaggi, distaccandosi considerevolmente ed entrando quindi in territorio originale (Leigh Bardugo continua comunque a lavorare allo show come produttrice e consultatrice). La Stagione 2 ha condensato i due romanzi Assedio e Tempesta e Rovina e Ascesa, completando la trilogia che costituisce Tenebre e ossa.

Il futuro ha in serbo però ancora molto per i nostri grisha. La serie ha già usato dei pezzi della duologia Sei di corvi ed introdotto quei personaggi in Tenebre e ossa, ma continuerà ad includere le storyline di Sei di corvi e darà più spazio al sestetto. Contemporaneamente, Heisserer sta già sviluppando un’idea circa uno spin-off incentrato proprio sui Corvi che andrebbe ad intersecare la storia della serie principale. Tutto questo però solo se la seconda stagione supererà il banco di prova agli occhi di Netflix.

Cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione di Tenebre e ossa?

La seconda stagione di Tenebre e ossa si è conclusa con un avvenimento piuttosto rivoluzionario (spoiler!): Alina Starkov ha ucciso Mal per amplificare i propri poteri e con essi si è sbarazzata dell’Oscuro, ponendo fine alla minaccia per il regno di Ravka. Alina ha poi utilizzato le arti proibite per resuscitare Mal, nonostante gli avvisi di Baghra. Qualche tempo dopo, vediamo Alina affrontare un grisha terrorista utilizzando poteri oscuri, facendo capire allo spettatore che i poteri di Kirigan l’Oscuro sono ora dentro di lei.

Con la minaccia dell’Oscuro mai del tutto sventata, l’inquietante retroscena svelato su Nikolai Lantsov e la corruzione di Alina, la terza stagione sembra prospettarsi come la più oscura di tutte finora. I Corvi dovranno essere riuniti per poter dare il via alla loro storyline estratta da Sei di corvi, e diversi rapporti affettuosi devono trovare risoluzione come Kaz e Inej, Jesper e Wylan, Nina e Matthias. Tenebre e ossa 3 sarà davvero colma di momenti da aspettare.

C’è una data di uscita per la terza stagione?

Sfortunatamente, mancando ancora il rinnovo da parte di Netflix, Tenebre e ossa deve ancora attendere prima di poter contare su informazioni ufficiali. Basandoci sulla timeline di distribuzione passata però possiamo immaginarci una pausa di almeno due anni fra seconda e terza stagione, considerando che al momento del rinnovo seguirebbero mesi di riprese e poi l’intero processo di post-produzione. Una data papabile (se il rinnovo arriverà entro un mese circa da oggi) potrebbe essere fine 2024 o inizio 2025.

Heisserer ha dichiarato che lo spin-off su Sei di corvi, se vedrà mai la luce, verrebbe potenzialmente sviluppato contemporaneamente alla terza stagione in modo da portare avanti le storyline con coerenza e reciproca influenza. Questa pianificazione potrebbe far slittare un progetto o l’altro di qualche mese ulteriore.