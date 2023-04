Buongiorno Mamma: il passato di Maria Chiara Giannetta è clamoroso | Ecco cos’ha fatto

Sapete cosa ha fatto Maria Chiara Giannetta, attrice della serie Buongiorno mamma, prima di diventare famosa?

È una delle attrici più in voga del momento: attraverso la sua partecipazione nei panni di Anna Della Rosa in Buongiorno Mamma, Maria Chiara Giannetta ha scatenato la curiosità del grande pubblico.

Molte persone vogliono saperne di più della sua vita fuori dal set: quanti anni ha, se è fidanzata, cosa ha studiato. In Buongiorno Mamma recita al fianco di Raoul Bova vestendo i panni di Anna, la madre della famiglia di cui viene narrata la storia.

Il suo ruolo centrale le ha permesso di avere moltissima visibilità, proprio per questo i fan della serie hanno iniziato a farsi domande sulla sua vita privata e sul suo percorso di studi. Una delle informazioni che ha stupito anche i più curiosi riguarda il suo corso di laurea.

Maria Chiara Giannetta: vita privata

Maria Chiara Giannetta è un’attrice italiana davvero talentuosa, tantoché recita in una delle serie Rai più seguite degli ultimi tempi. Interpreta un ruolo complesso, quello di Anna Della Rosa, una giovane mamma che dopo un lungo coma non ricorda più cosa le sia successo prima di chiudere gli occhi. Il suo risveglio è accompagnato dal vuoto, non riconosce le persone attorno a sé, creando molto dolore ai suoi cari che vorrebbero solo riabbracciarla senza esitazioni.

Il percorso di vita del suo personaggio ha davvero conquistando i telespettatori. Il merito non è solo dell’avvincente trama, ma anche dell’attrice che grazie al suo talento riesce ad immergersi completamente nel personaggio e a rappresentare a pieno il suo dolore e disorientamento.

Maria Chiara Giannetta: carriera e percorso di studi

Nonostante il successo che sta vivendo in questo momento, non è la prima volta che Maria Chiara Giannetta appare sul piccolo schermo. Alcuni la ricorderanno nel 2021, quando interpretava la protagonista della serie Blanca, una dodicenne che perde la vita. Oggi Maria Chiara è amatissima dal grande pubblico perché i ruoli che interpreta appassionano sempre molto i telespettatori e le permettono di ottenere grande visibilità. Prima di diventare famosa, però, la giovane attrice ha affrontato un percorso di studi molto faticoso.

Nel corso degli anni si è impegnata al massimo per raggiungere i suoi obiettivi, talvolta facendo molti sacrifici. Dopo aver completato la scuola superiore, ha iniziato un percorso di studi all’Università in Lettere, disciplina in cui ha conseguito la laurea. Il suo sogno è sempre stato recitare, infatti prima ancora aveva cominciato a studiare presso il Teatro dei Limoni di Foggia, per poi entrare nel Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. Dopo tanti sacrifici, ora il suo percorso è tutto in discesa, e non ci sono dubbi che avrà una carriera davvero brillante.