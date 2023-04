Antonella Mosetti: da Non è la Rai a oggi si è rifatta tutta | VIDEO SCONCERTANTE

In pochi si ricorderanno com’era Antonella Mosetti da giovane: rispetto a oggi è praticamente irriconoscibile.

Antonella Mosetti è una showgirl italiana divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai. Ha esordito nella trasmissione nel 1993, quando aveva soltanto 18 anni; qui è rimasta per due stagioni ed è stata una delle ragazze più amate insieme a Ilaria Galassi, con la quale si esibiva in coppia.

La sua partecipazione nel programma le ha permesso di ottenere alcuni ruoli al cinema nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più. Ha recitato nella fiction Mamma per caso ed è stata tra le ballerine di Ciao Darwin, poi ha ottenuto una parte nel film Un cinese in coma di Carlo Verdone.

Nel 2001 ha condotto Paperissima Sprint, poi nel 2002 è passata in Rai in Casa Raiuno insieme a Massimo Giletti. I due hanno presentato anche il Festival di Castrocaro nel 2006. Nello stesso anno e nel successivo ha fatto parte del corpo di ballo di Quelli che il calcio.

Nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello VIP insieme a sua figlia, mentre nel 2019 è stata una giurata del muro a All together now. La showgirl ha anche esordito a teatro nella stagione 2008-2009 con lo spettacolo Sex and Italy; questa è stata però la sua prima e ultima esperienza a teatro.

Vita privata

Antonella Mosetti è stata sposata dal 1995 al 2003 con Alessandro Nuccetelli, amico di Francesco Totti, e i due hanno avuto una figlia, Asia, nel 1996. La showgirl ha poi avuto una storia con Davide Lippi, procuratore sportivo figlio di Marcello Lippi; la loro relazione è finita a causa di un tradimento di lui.

Dal 2007 al 2012 ha avuto una storia con Aldo Montano: i sue sembravano legatissimi, ma purtroppo il dolore per due aborti spontanei li ha portati ad allontanarsi e lasciarsi definitivamente. La showgirl ha avuto poi una storia con Salvatore Gabriel Valerio, Gennaro Salerno e infine con Gianluca Costantino.

Antonella Mosetti è irriconoscibile

Capita spesso che i VIP cambino completamente aspetto nel corso degli anni, e la stessa cosa è accaduto ad Antonella Mosetti. Pur ovviamente mantenendo i tratti caratteristici del proprio viso, il tempo e alcuni ritocchini hanno fatto sì che Mosetti oggi sia praticamente irriconoscibile rispetto a quando partecipava a Non è la Rai.

Chi seguiva il programma si ricorderà della giovane showgirl mentre interpretava in playback E salutala per me di Raffaella Carrà. Ai tempi aveva soltanto 18 anni ma era già molto amata dal pubblico. Come si può vedere nel video, la donna aveva il viso più rotondo e portava la frangetta. Bisogna ammettere che è cambiata davvero tanto.